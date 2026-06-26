Διεθνές εκπαιδευτικό ιατρικό σχολείο στη Λάρισα για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου

Διεθνές εκπαιδευτικό ιατρικό σχολείο πόνου για γιατρούς και επαγγελματίες υγείας διοργανώνεται στη Λάρισα, με σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Επιστήμονες από τις ΗΠΑ, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα εκπαιδεύουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και τη διεπιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου (European Pain Federation – EFIC), το EFIC Pain School με θέμα «Physical and Rehabilitation Medicine in Pain Management», το οποίο πραγματοποιείται 25 έως τις 27 Ιουνίου 2026, στη Λάρισα και για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Φυσίατρο – Αλγολόγο Ευθύμιο Κουλούλα, που είναι και ο εθνικός διοργανωτής του σχολείου πόνου, αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως έξι μήνες , τότε είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο.

Ο χρόνιος πόνος , μυοσκελετικος ή νευροπαθητικος ή σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει πρώτα να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική πόνου κάνουν αγώνα να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Αμερική και τη Ευρώπη επί τρεις μέρες εκπαιδεύουν στη Λάρισα γιατρούς και επαγγελματίες υγείας στο πώς να κάνουν έγκαιρη και σωστή διάγνωση και πως να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς τους.

Όταν ο πόνος γίνει χρόνιος τότε μόνο η ολιστική αντιμετώπισή του φέρνει αποτελέσματα. Διαφορετικά θα συνεχίσει να επανέρχεται παρά την όποια θεραπεία.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η Ελένη Χρονά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, ο χρόνιος πόνος αντιμετωπίζεται παράλληλα με φυσικοθεραπείες, γυμναστική, βιοδραστικές ασκήσεις, με τη συνδρομή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αλλά και με την εκπαίδευση των ασθενών για το πως να διατηρούν τα καλά αποτελέσματα της θεραπείας σε όλη τη ζωή τους.

Σε χώρες της Ευρώπης , σύμφωνα με μελέτες, η λανθασμένη διαχείριση του πόνου κοστίζει από 2 μέχρι και 10% του ΑΕΠ , άμεσα , δηλαδή έξοδα για αναποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας ή έμμεσα, π.χ λόγω αναρρωτικών αδειών ή περιορισμούς στην εργασία.

Mάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)