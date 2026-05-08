Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Πλούσιος ο φετινός εορτασμός από την Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Δράσεις εορτασμού την Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, όπως καθιερώθηκε από το ICOM, με θέμα για το 2026: «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Το φετινό θέμα αναδεικνύει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων ανοιχτών, αξιόπιστων και συμπεριληπτικών, όπου οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί συναντιούνται, συνομιλούν και συνυπάρχουν. Σε μια εποχή κοινωνικών αντιθέσεων και άνισης πρόσβασης στη γνώση, τα μουσεία λειτουργούν ως γέφυρες κατανόησης, ενισχύοντας τον διάλογο, τη διαφορετικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ICOM, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα σχεδιάζει μια σειρά δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες και το ευρύ κοινό, με στόχο να αναδείξει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει γενιές, εμπειρίες και οπτικές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00–12:00 | «Μικροί εξερευνητές της τέχνης»

Για παιδιά Α΄– Γ΄ Δημοτικού (15 άτομα)

Ενότητα: «Το Πνεύμα του Τόπου»

Ένα διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης στις αίθουσες της Μόνιμης Συλλογής. Τα παιδιά, μέσα από κάρτες-αποστολές, ανακαλύπτουν έργα που σχετίζονται με έννοιες όπως η κίνηση, το συναίσθημα και η τοπική ταυτότητα. Η δράση ενισχύει την παρατήρηση, τη φαντασία και τη συνεργασία.

Μέρος Α: 11:00–11:30 (Αίθουσα μόνιμης συλλογής)

Μέρος Β: 11:30–12:00 (Χώρος δράσης για ζωγραφική)

11:00–12:00 | «Συνάντηση γενεών»

Για παιδιά Α΄– ΣΤ΄ Δημοτικού (1 ομάδα έως 10 ζευγάρια)

Ενότητα: «Ιδανικά Πλάσματα»

Μια δημιουργική δράση για παππούδες/γιαγιάδες με τα εγγόνια τους. Με αφορμή τα πορτρέτα της συλλογής, οι συμμετέχοντες συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικά έργα και δημιουργούν νέες μορφές και ιστορίες. Η τέχνη γίνεται αφορμή για διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών και κοινή δημιουργία.

Αμφιθέατρο Πινακοθήκης

Το μουσικό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του κ. Νότη Λάππα και του κ. Παναγιώτη Μπαλανίκα παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα που εμπλουτίζει τον εορτασμό.

12:30–13:30 | «Μικροί εξερευνητές της τέχνης»

Ένα διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης στις αίθουσες της Μόνιμης Συλλογής. Τα παιδιά, μέσα από κάρτες-αποστολές, ανακαλύπτουν έργα που σχετίζονται με έννοιες όπως η κίνηση, το συναίσθημα και η τοπική ταυτότητα. Η δράση ενισχύει την παρατήρηση, τη φαντασία και τη συνεργασία.

Παιδιά Δ΄–ΣΤ΄ Δημοτικού (15 άτομα)

Ενότητα: «Ιδανικά Πλάσματα»

Μέρος Α: 12:30–13:00(Αίθουσα μόνιμης συλλογής)

Μέρος Β: 13:00–13:30(Χώρος δράσης για ζωγραφική)

Έφηβοι Γυμνασίου–Λυκείου (15 άτομα)

Ενότητες: «Οικειότητα» & «Αγωνιστικότητα»

Μέρος Α: 12:30–13:00(Αίθουσα μόνιμης συλλογής)

Μέρος Β: 13:00–13:30(Χώρος δράσης για ζωγραφική)

12:30–13:30 | «Ένας πίνακας – Ένας κόσμος»

Ενήλικες (15 άτομα)

Ενότητα: «Το Πνεύμα του Τόπου»

Μια συμμετοχική δράση όπου το κοινό προσεγγίζει έναν επιλεγμένο πίνακα της Συλλογής Κατσίγρα και δημιουργεί μια νέα σύνθεση, ενσωματώνοντας στοιχεία από άλλα έργα. Η δράση αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί κοινό χώρο έκφρασης.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα 33 Ελληνίδων εικαστικών από διαφορετικές γενιές και τόπους, δημιουργώντας μια πολυφωνική αφήγηση γύρω από τον κοινωνικό ρόλο και τη θέση της γυναίκας. Η ξενάγηση προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος το περιεχόμενο και τις θεματικές της έκθεσης.

Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στις δράσεις.

Υλοποίηση δράσεων από:

τους καθηγητές του Ελεύθερου Εργαστηρίου της ΔΠΛ–ΜΓ.Ι.Κ.

(Μαριάννα Γκουντουβά, Βίκυ Δημητρίου, Γιώργος Καλαμάρας, Δήμητρα

Καλογήρου, Μαριάννα Καλτσά, Θάνος Μουτουσίδης, Χρήστος Μυλωνάς, Αντώνης Πάικος, Ισιδώρα Παπαδούλη, Γιάννης Ρούπας, Δημήτρης Σουλιώτης, Κατερίνα Σταυροθεοδώρου, Θεοδώρα Τσιάτσιου, Αθανάσιος Φαλιάγκας)

την κα Ελένη Παπανικολάου, ιστορικό τέχνης της ΔΠΛ–ΜΓ.Ι.Κ.

την κα Κατερίνα Πράττου, εικαστικό, καθηγήτρια στο Ελεύθερο Εργαστήριο, συνεργάτιδα στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΠΛ–ΜΓ.Ι.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410616266