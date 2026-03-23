Διεκόπη και πάλι η δίκη για τα Τέμπη – Πεδίο έντασης η χωρητικότητα της αίθουσας

Η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη αποτελεί πεδίο έντασης κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.

Νωρίτερα απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για αλλαγή της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη: «Τρέφω σεβασμό στους συγγενείς προσβλέπω στη συνεργασία, να εκφωνήσουμε τα ονόματα για να υπάρχει πρόοδος της δίκης» είπε η εισαγγελέας.

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών καθώς και οι δικηγόροι τους διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση του προεδρείου να μην κάνει δεκτό το αίτημα τους για αλλαγή αίθουσας διεξαγωγής της δίκης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο άκουσμα της απόφασης της έδρας για συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας στην εν λόγω αίθουσα φώναζε: «μας αγνοείτε»

Σχεδόν το σύνολο των δικηγόρων διαμαρτύρονται για την δικαστική αίθουσα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα υποβάλλουν νέο αίτημα θίγοντας θέμα ασφάλειας, επικαλούμενοι τον 135 κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Μάλιστα οι δικηγόροι ζητούν να διακοπεί η δίκη μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος πάγος για τις συνθήκες.

To δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για τρίτη φορά λόγω της έντασης.

