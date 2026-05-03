Δικαίωση για το ΔΩΛ στο Συμβούλιο Επικρατείας – Δικαιούται να παραμείνει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Απόφαση-σταθμό για το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας τη διαδικασία κατάργησής του ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Με την απόφαση 1434/2025, το ΣτΕ έκρινε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν εξέτασε ουσιαστικά και με επαρκή αιτιολογία το αίτημα του Δήμου Λαρισαίων για εξαίρεση του Ωδείου από τον νόμο 5056/2023, που προέβλεπε την κατάργηση δημοτικών ΝΠΔΔ.

Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στη Διοίκηση για νέα κρίση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ιστορικό Δημοτικό Ωδείο Λάρισας να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα ως ΝΠΔΔ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας είχε αποφασίσει ομόφωνα να ζητήσει τη διατήρηση του Ωδείου, με τη στήριξη και φορέων της πόλης.

Το ΣτΕ δεν αμφισβήτησε τον νόμο, αλλά έκρινε πως η Πολιτεία όφειλε να αξιολογήσει ειδικά τα χαρακτηριστικά του ΔΩΛ, όπως τη μακρόχρονη ιστορία του, το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό του έργο και τη σημαντική κοινωνική του απήχηση.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Θανάση Αρμπατζή, Ελευθερία)