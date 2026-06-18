Δικαστική συνέχεια στα επεισόδια της Δευτέρας – Ο Νταβέλης κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο απερχόμενος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλλέας Νταβέλης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Λάρισα, μετά το συλλαλητήριο των φίλων της ΑΕΛ για τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας.

Το πρωί της Πέμπτης ο κ. Νταβέλης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Απόστολο Δόκο, βρέθηκε στα Δικαστήρια Λάρισας, όπου υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν έξω από την κατοικία του και απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική κίνηση αφορά τόσο τις φθορές και τις απειλές που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκαν, όσο και τη συνολική διερεύνηση των επεισοδίων από τις αρμόδιες αρχές.

Τα γεγονότα είχαν ξεκινήσει το βράδυ της Δευτέρας, όταν μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο κέντρο της Λάρισας, μερίδα οπαδών της ΑΕΛ κατευθύνθηκε προς την οικία του κ. Νταβέλη. Στο σημείο επικράτησε ένταση, ενώ αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις. Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν μικρές εστίες φωτιάς σε κάδους απορριμμάτων και σημειώθηκαν καταδιώξεις στους δρόμους γύρω από την Κεντρική Πλατεία.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΛ ότι προτίθεται να παραχωρήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα το σύνολο των μετοχών της ομάδας σε αξιόπιστο επενδυτή που θα αναλάβει τη συνέχεια του συλλόγου. Η εξέλιξη αυτή δεν εκτόνωσε το κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων, οι οποίοι είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Με τη μήνυση που κατατέθηκε σήμερα, η υπόθεση περνά πλέον και στη δικαστική της διάσταση, ενώ αναμένονται οι ενέργειες των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στα επεισόδια. Παράλληλα, το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Λάρισα, καθώς η αντιπαράθεση γύρω από το μέλλον της ΑΕΛ παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)