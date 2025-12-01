Δικηγορικός Σύλλογος: Τσάτσαρος – Καλογεράς στον β΄γύρο- Οι σταυροί και το νέο Δ.Σ.

H προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας θα κριθεί την ερχόμενη Κυριακή στον δεύτερο γύρο. Στις χθεσινές αρχαιρεσίες πρώτος βγήκε ο Τρύφων Τσάτσαρος συγκεντρώνοντας 280 ψήφους (47.46%), έναντι 180 του Στέλιου Καλογερά (30.51%). Η Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη ήρθε τρίτη με 22.03%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των υποψηφίων συμβούλων, κατά αλφαβητική σειρά:

Βράκας Βασίλειος 244, Γιαγκα Ανθη-Σωτηρία 143, Γκανάτσιος Νικόλαος 270, Γκέκας Απόστολος 201, Γραμμένος Ανδρέας 213, Δερπάνη Σοφία 235, Διανελλάκης Ευάγγελος 322, Ζαρκάδας Γεώργιος 129, Θλιβερός Βασίλειος 105, Κάτσικα Μαρία 110, Καφενούδη Ιωάννα 114, Κουτσικου Αικατερίνη 92, Κρητικάκη Αικατερίνη 90, Κωνσταντίνου Ευρυπίδης 221, Λόκα Δήμητρα (Μιλλυ) 190, Λόκα Δήμητρα-Αικατερίνη 207, Λόραμ Έρρικα 171, Μηλιου Ευρυδίκη 179, Μπαλασούλης Δαμιανός 86 , Μπουρνουδη Βασιλική 186, Νούτσιας Γεώργιος 272, Ξηροφωτου Ζωή 200, Παπαλαγάρας Βασίλειος 163, Παπαλεξανδρής Παναγιώτης 252, Σαμαράς Αθανάσιος 191, Σεληγκούνα Βασιλική 127, Σκαραφίγκας Κωνσταντίνος 125, Σκριαπα Γεωργία 108, Σουλακούδης Κυριάκος 281, Τουρβατσιος Κωνσταντίνος 173, Φροξυλιά Δήμητρα 87.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι: Βράκας Βασίλειος, Γκανάτσιος Νικόλαος, Γκέκας Απόστολος, Γραμμένος Ανδρέας, Δερπάνη Σοφία, Διανελλάκης Ευάγγελος, Κωνσταντίνου Ευρυπίδης, Λόκα Δήμητρα-Αικατερίνη, Νούτσιας Γεώργιος, Ξηροφωτου Ζωή, Παπαλεξανδρής Παναγιώτης, Σαμαράς Αθανάσιος, Σουλακούδης Κυριάκος. Σε αυτό θα προστεθούν και οι Τσάτσαρος και Καλογεράς.

