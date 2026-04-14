Δικογραφίες και για άλλες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις – Επισπεύδονται οι ποινικές διαδικασίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με υποθέσεις σκανδάλων, που το ένα διαδέχεται το άλλο, καθώς ήδη 15 βουλευτές της και πρώην υπουργοί βρίσκονται ποινικά υπόλογοι για τις παράνομες επιδοτήσεις, καθώς και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (το 2021) έχει παραπεμφθεί στη Βουλή με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών (Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή), νέα δικογραφία βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος», σε στάδιο προχωρημένης επεξεργασίας από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που συνεχίζει τις κοπιώδεις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις, στη νέα δικογραφία, που είναι σε στάδιο προχωρημένο, εμφανίζεται κορυφαίος πρώην υπουργός να εμπλέκεται από τις νόμιμες επισυνδέσεις (νόμιμες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις) που έγιναν με πρωταγωνιστές υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και από τις οποίες προέκυψε η ποινική εμπλοκή κυβερνητικών βουλευτών και πρώην υπουργών. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και άλλες δικογραφίες προς επεξεργασία από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου τα κοινοτικά κονδύλια είχαν υποστεί διαχειρίσεις έξω από κάθε νομιμότητα, ενώ παράλληλα και άλλες δικογραφίες είναι ανοικτές για άλλες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, που δεν έχουν σχέση μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά ταύτα, δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι και τους επόμενους μήνες το μαρτύριο της δικογραφίας για την κυβέρνηση θα συνεχιστεί με την αποστολή και άλλων αιτημάτων είτε για άρση ασυλιών είτε για κίνηση διαδικασιών με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών από το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που λειτουργεί στη χώρα μας, αλλά εποπτεύεται από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο. Αλλωστε, όλες αυτές οι δικογραφίες για κυβερνητικούς βουλευτές και πρώην υπουργούς για εμπλοκές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν φθάσουν στη Βουλή, πέρασαν από το Λουξεμβούργο και έλαβαν το «OK» από το εκεί κλιμάκιο της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Σε ό,τι αφορά τις δικογραφίες για άρση ασυλίας που εκκρεμούν στη Βουλή, νομικές πηγές τις διαχώριζαν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Εκείνες, περί τις τρεις ή τέσσερις, για τις οποίες τα στοιχεία είναι επιβαρυντικά, ανεξάρτητα από το αν ζητείται η άρση ασυλίας για κακούργημα ή πλημμέλημα. Εκείνες που βρίσκονται στη μέση και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και ορισμένες για τις οποίες οι δικογραφίες είναι αδύναμες και οι εμπλεκόμενοι δημόσια τοποθετούνται, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξαν καμία παρανομία. Η ποινική διαφοροποίηση των εμπλεκομένων, βουλευτών και πρώην υπουργών, η οποία συζητείται ευρέως και από νομικούς και πολιτικούς κύκλους, πολιτικά έχει καταλήξει στη γενική άρση των ασυλιών για λόγους προφανείς, που σχετίζονται είτε με την απόφαση του Πρωθυπουργού, έτσι όπως εξειδικεύθηκε στη δημόσια παρέμβασή του, όσο και με την προσωπική πρόθεση εκείνων που δεν έχουν επιβαρυντικά στοιχεία να κριθούν άμεσα από τη Δικαιοσύνη και να «καθαρίσουν» το όνομά τους, εν όψει μάλιστα των επόμενων εκλογών στις οποίες επιθυμούν να κατέβουν και να διεκδικήσουν επανεκλογή.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δέχθηκε επικρίσεις από ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και από νομικούς για τη διαχείριση του συνόλου της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιλαμβάνεται το επείγον της διαχείρισης των σχετικών φακέλων, καθώς ο κίνδυνος της παραγραφής είναι ορατός για πολλούς από αυτούς, καθώς τα περιγραφόμενα αδικήματα ανάγονται στο 2021 και βρισκόμαστε ήδη στο 2026. Προς τούτο, πληροφορίες ανέφεραν πως το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα επισπεύσει τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες.

