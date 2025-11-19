Διορισμοί μονίμων υπαλλήλων στο Κέντρο Υγείας Λάρισας (ΠΕΔΥ)

Μόνιμοι διορισμοί σε 10 νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, δημοσιεύτηκαν δύο αποφάσεις για αναπληρώσεις του ΑΣΕΠ. Μεταξύ των οργανισμών που θα ενισχυθούν είναι και το ΠΕΔΥ Λάρισας. Πρόκειται για την προκήρυξη μονίμων 2Κ/2019.

Η απόφαση αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι διορίζονται ή διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες λόγω μη αποδοχής ή παραίτησης διορισμού.

Ποιες ειδικότητες αφορά

ΠΕ Φαρμακοποιοί ΠΕ Νοσηλευτές ΠΕ Φυσικών Ακτινοφυσικών Ιατρικής ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών – Βιολόγων

Δείτε την λίστα με τα 10 νοσοκομεία