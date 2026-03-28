Διπλό τροχαίο με δυο νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος και στα δύο ρεύματα

Διπλό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία, με διαφορά λίγων λεπτών.

Το πρώτο έγινε περίπου ένα χιλιόμετρα μετά τον κόμβο της Δωδώνης στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ΙΧ εξετράπη της πορείας του ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφής η εικόνα για την εμπλοκή και άλλου οχήματος.

Με διαφορά λίγων λεπτών έφτασε στο σημείο, στο ρεύμα όμως προς Ιωάννινα όχημα της Νέας Εγνατίας. Το όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε προφανώς για να συνδράμει στο τροχαίο που είχε ήδη γίνει.

Όμως άλλο διερχόμενο όχημα παρέσυρε έναν από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για δύο νεκρούς καθώς και τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.