Διχασμός στα μπλόκα, διασπάστηκαν οι αγρότες, στον αέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη

Aνυποχώρητοι εμφανίζονται, οι αγρότες που συνθέτουν την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ως προς τον αριθμό και τη σύνθεση των επιτροπών που έχουν προτείνει για την αυριανή συνάντηση με την κυβέρνηση.

«Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνητη», διαμηνύουν μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην οποία υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

Οι αγρότες εκτιμούν ότι η εμμονή της κυβέρνησης να δει τους αγρότες σε δύο επιτροπές των 20 ατόμων, με τη συμμετοχή των μπλόκων που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τη γραμμή της Πανελλαδικής Επιτροπής, αποτελεί μία σαφή προσπάθεια διάσπασης του αγώνα και δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Που σημαίνει, για την ώρα τουλάχιστον, ο «διάλογος» βρίσκεται ακόμη στον αέρα. Πάντως, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας.

Σημειώνεται πως οι αγρότες των 57 μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής είναι αποφασισμένοι να μην κατέβουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό καθώς υποστηρίζουν πως είχε αποδεχθεί η κυβέρνηση να δει μία 25μελή επιτροπή από αγρότες και άλλη μία 10μελή επιτροπή από κτηνοτρόφους αλιείς και μελισσοκόμους. Αντίθετα, χθες βράδυ κυβερνητικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός θα συναντούσε δυο 20μελείς επιτροπές. Η μία θα αφορά την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και στην άλλη θα συμμετέχουν αγρότες από μπλόκα τα οποία έχουν αποσχιστεί από την πανελλαδική επιτροπή καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη.

Σύμφωνα με το thesspost, τα «βαριά σύννεφα» εμφανίσθηκαν όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε, καλή τη πίστει, όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες όμως θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και τους Κρητικούς οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν ότι, με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών. Έτσι δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος πριν καλά – καλά ξεκινήσει.

Αντιπαράθεση Αλειφτήρα – Τσίλια



Ενδεχόμενο μη προσέλευσης στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό άφησαν ανοικτό oι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας.

Oι τόνοι ανέβηκαν καθώς ο εκπρόσωπος από τα 18 μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 60 μπλόκων, ο Δημήτρης Τσίλιας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι εκπρόσωποι των Πράσινων Φαναριών θα μεταβούν στις 15.00 το απόγευμα της Τρίτης στο Μαξίμου.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό», τόνισε ο κ. Τσίλιας, που εκπροσωπεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους, τηρώντας αποστάσεις από την Πανελλαδική.

«Η κυβέρνηση θέλει από τη μία από όλες τις περιοχές να εκπροσωπούνται στη συνάντηση και από την άλλη δέχεται αντιπροσωπεία από ένα σημείο της χώρας. Δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος αλλά πανηγυράκι αυτό που πάει να κάνει», είπε o αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε για 20 μελή από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων καθώς και Επιτροπή από 20 άλλους που εκπροσωπούν αλιείς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους. Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας..

«Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο», πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας, απευθυνόμενος στον Γραμματέα Αγροτικών Συνεταρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος επέμεινε ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Συνελεύσεις το απόγευμα στα μπλόκα



Με 25 μέλη εκπροσωπούνται 62 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και άλλοι εκπροσωπούν τον εαυτό τους, αυτά δεν γίνονται, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Από 62 μπλόκα ήθελαν Επιτροπή 20 μελών και επίσης ζήτησαν από την Κυβέρνηση για τα έξι μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο 1-2 περιοχές. Ο πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει όποιον θέλει, όποτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει Πανελλαδική και ζητήσαμε συνελεύσεις το απόγευμα στα μπλόκα», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, επισημαίνοντας:

«Αν δεν πάμε και οι 35 που αποφασίσαμε, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου Ήξεραν ότι θα βγάλουμε δύο επιτροπές, όμως μόλις ανακοινώσαμε Επιτροπή 25 μελών και δεύτερη με 10μέλη άρχισαν τα όργανα. Είναι επικοινωνιακό παιχνίδι της Κυβέρνησης για να μιλήσει για τις διαφωνίες μας».

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από skai.gr)