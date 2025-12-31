Δομή Κουτσόχερου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από ομοεθνείς της

Τον βιασμό από δύο ομοεθνείς της κατήγγειλε χθες μια 20χρονη υπήκοος Σουδάν.

Η 20χρονη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στη διοίκηση της δομής προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας, φέρεται ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό.

Έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Κιλελέρ συνελήφθη ένας 23χρονος υπήκοος Σουδάν που φέρεται ως δράστης του βιασμού, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 22χρονος.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

