Δουλεύουμε …72 ώρες την εβδομάδα καταγγέλουν οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Λάρισα

Σε στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Λάρισας καταγγέλοντας ότι ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας τους φτάνει τις …72 ώρες, ενώ οι ημέρες ανάπαυσης δεν ξεπερνούν τις 4–5 ημέρες τον μήνα. Συνάμα έχουν απλήρωτες οι υπερωρίες και εφημερίες.

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Κακάνης, ειδικευόμενος της Β’ Παθολογικής του ΓΝΛ, αναφέρθηκε σε μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι του. «Τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά. Οι εφημερίες ξεπερνούν κάθε ωράριο εργασιακού με βάση τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά πρότυπα», ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «προφανώς καταφέρνουμε να κάνουμε εφημερίες που δεν σταματάνε στο 24ωρο γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρχει προσωπικό για να υπηρετήσει την κλινική. Άρα καταλήγουμε να δουλεύουμε συνεχόμενα για 36 ώρες, μιλάμε για ψυχική και εργασιακή σωματική εξουθένωση, η οποία μας κάνει να βρισκόμαστε σε ένα τέλμα και πρέπει προφανώς να δράσουμε».

“Ξεπερνάμε κάθε ωράριο εργασιακού με βάση πρότυπα Ευρωπαϊκά πρότυπα Ελληνικά. Οποιαδήποτε έρευνα και αν δείτε για το πόσες ώρες θα έπρεπε να εργάζεται ένας άνθρωπος, όχι απλά ένας γιατρός, γιατί οι γιατροί δεν είμαστε υπεράνθρωποι, θα έπρεπε να δουλεύουμε 40 ώρες την εβδομάδα, 48 ώρες την εβδομάδα, να υπάρχει μια ανάπαυση µετά τις εφημερίες. Αυτό που ονομάζουμε ρεπό στην καθομιλουμένη. Αυτό Καταπατείται πολλές φορές γιατί πρέπει να καλύψουμε κενά για να είμαστε μπροστά στους ασθενείς και για τους ασθενείς. Γιατί όλο το νόημα είναι οι ασθενείς μας. Άρα καταλήγουμε να δουλεύουμε συνεχόμενα για 36 ώρες. Mιλάμε για ψυχική και εργασιακή σωματική εξουθένωση, η οποία μας κάνει να βρισκόμαστε σε ένα τέλμα και πρέπει προφανώς να δράσουμε”.

Ως εδώ με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των εφημεριών των ειδικευόμενων γιατρών, που ανέρχεται μόλις στα 5,38 ευρώ. Δεκαπέντε σχεδόν χρόνια μετά τις μνημονιακές περικοπές, το ωρομίσθιο των εφημεριών παραμένει χαμηλότερο ακόμη και από εκείνο του 2012 (6,24 ευρώ).

Ως εδώ με τη μετακύλιση ευθυνών και την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων στους ειδικευόμενους γιατρούς, εξαιτίας της έλλειψης του αναγκαίου διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σε βάρος της εκπαίδευσής τους. Οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο, φθηνό και ευέλικτο επιστημονικό δυναμικό, που καλείται να «μπαλώσει» τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις εξαναγκάζονται να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού ή σε τμήματα άσχετα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και τη δική τους επαγγελματική ευθύνη.

Ως εδώ με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών, με την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτησή της από φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και με το ατελείωτο «κυνήγι μορίων» μέσω ακριβοπληρωμένων συνεδρίων και σεμιναρίων. Οι ειδικευόμενοι γιατροί δεν πρέπει να αναγκάζονται ούτε να επιβαρύνονται οικονομικά για την εκπαίδευσή τους ούτε να πιέζονται να λειτουργούν ως διαφημιστές φαρμακοβιομηχανιών για να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις της επιστήμης τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προσαρμογής της εκπαίδευσης των νέων γιατρών στις ανάγκες ενός εμπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διαχρονικής πολιτικής κράτους, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν την υγεία του λαού ως εμπόρευμα.

Απαιτούμε – Διεκδικούμε:

Κανέναν φραγμό (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου) στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας.

Κατάργηση της αναμονής για την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Έως ότου μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για τη δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, για την παροχή συγγραμμάτων και τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Αποσύνδεση της εκπαίδευσης των ιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών.

Εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους, με ανάπτυξη – σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές – του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών κέντρων, πλήρως εξοπλισμένων και στελεχωμένων με τον απαραίτητο αριθμό μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι εκπαίδευσης. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

Επαναφορά της αναβολής στρατιωτικής θητείας για τους εκπαιδευόμενους γιατρούς (κατά τη διάρκεια των σπουδών και της ειδικότητας) έως την ηλικία των 33 ετών για όλους.

Καμία απόλυση παρατασιακού ειδικευόμενου γιατρού. Μέχρι να εξασφαλιστεί η κατάργηση της αναμονής μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της ειδικότητας αλλά και η άμεση απορρόφηση σε μόνιμες θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, του συνόλου των γιατρών που αποκτούν τίτλο ειδικότητας, να δοθεί στον γιατρό η δυνατότητα παραμονής εφόσον το επιθυμεί, στο νοσοκομείο που ειδικεύεται και μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας (πλήρους ή μερικής) ως υπεράριθμος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο ή στην αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια.

Να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Διαφορετικά, δεν υπάρχει τρόπος να εκπαιδευτούν επαρκώς οι ειδικευόμενοι των χειρουργικών ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα η συμμετοχή σε χειρουργικές πράξεις να μετατρέπεται από αναπόσπαστο στοιχείο της ειδικότητας σε μέσο εκβιασμού ή συναλλαγής.

Να δίνονται όλα τα νόμιμα ρεπό μετά τις εφημερίες. Κανένας ειδικευόμενος να μην εξαναγκάζεται σε υπερεφημέρευση. Κανένας ειδικευόμενος να μην υποχρεώνεται να συμμετέχει στα απογευματινά ιατρεία και στα απογευματινά χειρουργεία. Κανένα «εντέλλεσθε» σε ειδικευόμενο για συμμετοχή σε εφημερία τομέα ή συνεφημέρευση με τμήμα άλλης ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος να εφημερεύει μόνο για την ειδικότητα στην οποία εκπαιδεύεται.

Αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες, με βάση τον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών, τα εξωτερικά ιατρεία και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα τμήματα.

Να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών με βάση το πρόγραμμα ειδικότητας (rotation κ.λπ.).

Η ΕΙΝΚΥΛ καλεί όλους τους ειδικευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00, καθώς και στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και των Ενώσεων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους ειδικευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου να συγκεντρωθούν στο αμφιθέατρο, ώστε να συζητήσουμε αναλυτικά όλα τα προβλήματα που τους απασχολούν και να οργανώσουμε από κοινού τη διεκδίκηση λύσεων».