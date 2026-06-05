Δρόμος Λάρισας – Τρικάλων: Διαγωνισμός για το πολύπαθο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Τερψιθέας έως τον κόμβο Ραχούλας

Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου στον άξονα Λάρισας – Τρικάλων, που αφορά το τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Τερψιθέας έως τον κόμβο Ραχούλας, εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16,2 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η δημοπράτηση έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου 2026 και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 24 Ιουλίου.

Η νέα εργολαβία αφορά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που είχαν μείνει ημιτελείς μετά τη διάλυση της προηγούμενης σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση και βελτίωση του οδικού τμήματος μήκους περίπου 5,5 χιλιομέτρων, την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τερψιθέα, την ολοκλήρωση του παράπλευρου δικτύου, καθώς και νέα τεχνικά έργα και κάτω διάβαση κοντά στο ΚΤΕΟ Λάρισας.

Στόχος είναι η αναβάθμιση ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου οδικού άξονα με αυξημένη κυκλοφορία, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η καλύτερη σύνδεση της Λάρισα με τα Τρίκαλα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου υπολογίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους και εθνική συμμετοχή.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr