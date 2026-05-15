Δυο εμπιστευτικές επιστολές του προέδρου του ΟΣΕ είχαν προειδοποίησει πριν το δυστύχημα των Τεμπών

Νέα στοιχεία που, σύμφωνα με την οικογένεια ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δείχνουν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών είχε ενημερωθεί για σοβαρές δυσλειτουργίες στον σιδηρόδρομο πριν από το δυστύχημα, κατατέθηκαν στον αρεοπαγίτη – ανακριτή που ερευνά την υπόθεση των υπουργικών ευθυνών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εμπιστευτικές επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΣΕ Κώστα Σπηλιόπουλου, οι οποίες – σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων» – είχαν αποσταλεί το 2020 προς τον πρωθυπουργό, ενώ η μία κοινοποιήθηκε και στον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Στις επιστολές γίνεται αναφορά σε σοβαρές παθογένειες του σιδηροδρόμου, δυσλειτουργίες, κομματικοποίηση και προβλήματα ασφαλείας, ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ φέρεται να σημειώνει πως είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να συναντήσει τον αρμόδιο υπουργό χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό.

Τα στοιχεία προσκόμισε στον ανακριτή η οικογένεια του Βάιου Βλάχου, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας, ζητώντας να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης για ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες.

Στο υπόμνημα γίνεται επίσης επίκληση καταθέσεων στελεχών του σιδηροδρόμου, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς την πολιτική ηγεσία για τις ελλείψεις και τους κινδύνους στο δίκτυο.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο υπήρξαν έγκαιρες προειδοποιήσεις πριν από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη και αν αυτές αξιοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς και την τότε πολιτική ηγεσία.

