Δυο εορταστικές παραστάσεις με την Παιδική Χορωδία σχεδιάζει το ΔΩΛ



Οι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν, με τα παιδιά να βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας σχεδιάζει την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης συναυλίας με την Παιδική Χορωδία και το σύνολο καθηγητών του Ωδείου, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Στην εορταστική μουσική εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο του Benjamin Britten «A Ceremony of Carols», καθώς και επιλεγμένα ελληνικά κάλαντα. Μάλιστα επειδή, λόγω παιδικής χορωδίας, το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο, εξετάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δύο παραστάσεων, στις 18:00 και στις 20:30, στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου.

Το κόστος των εκδηλώσεων υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχει εισιτήριο εισόδου 10 ευρώ με τιμή μειωμένου τα 8 ευρώ.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr