Δυο σημαντικά έργα 12 εκ. ευρώ για τη Λάρισα – Πάρκο στο Μεζούρλο και νέα οδική σύνδεση μέσω Λάτσιου

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της Λάρισας μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης, μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, οι οποίοι παρουσίασαν έργα συνολικού προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός μεγάλου υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων στον λόφο Μεζούρλου, καθώς και η διάνοιξη και ανάπλαση της οδού Λάτσιου, ενός έργου που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ συνοικιών της πόλης.

Ο κ. Κουρέτας χαρακτήρισε τις δύο παρεμβάσεις ιδιαίτερα σημαντικές για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων, επισημαίνοντας ότι ο νέος χώρος στο Μεζούρλο θα αναπτυχθεί σε έκταση σχεδόν 12 στρεμμάτων και θα αποτελέσει έναν σύγχρονο πόλο αναψυχής και δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της πόλης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της οδού Λάτσιου, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σύνδεση της Νεράιδας και των Ηπειρώτικων με τη Φιλιππούπολη και τη Νεάπολη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και ασφαλής οδικός άξονας, με πρόβλεψη για πεζούς και ποδηλάτες, βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λαρισαίων υπογράμμισε ότι οι εντάξεις αποτελούν δικαίωση του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής, καθώς τα συγκεκριμένα έργα είχαν ενταχθεί τόσο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης όσο και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μεζούρλο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρέμβαση σε έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητος παρά τις σημαντικές δυνατότητές του. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για τη Λάρισα, προσφέροντας ποιοτικό δημόσιο χώρο στους πολίτες.

Όσον αφορά την οδό Λάτσιου, ο κ. Μαμάκος τόνισε ότι το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γειτνίασής του με σχολικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές, καθώς αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια μαθητών, γονέων και κατοίκων, ενώ θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις.

Οι δύο παρεμβάσεις συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπτυξης που δρομολογούνται αυτή την περίοδο στη Λάρισα και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν τόσο στην αναβάθμιση των υποδομών όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τα επόμενα χρόνια.