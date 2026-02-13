Δυο υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου κοντά στα Φάρσαλα σφράγισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η σφράγιση δύο υπέργειων δεξαμενών πετρελαίου κίνησης και μίας αντλίας, που βρίσκονται εντός θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων σε χωριό των Φαρσάλων, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από καταγγελλία ότι γίνεται παράνομη διακίνηση καυσίμων.

Οι δεξαμενές, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση δεν αποτελεί πρατήριο καυσίμων, αλλά δεξαμενές πετρελαίου με σκοπό την τροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης των θερμοκηπίων. Τόνισε επίσης ότι δεν πραγματοποιείται καμία πώληση ή διάθεση καυσίμων σε τρίτους, ούτε υπάρχουν αντλίες δημόσιας χρήσης ή άλλα χαρακτηριστικά πρατηρίου.

Ωστόσο η αρμόδια υπηρεσία απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι δεν προσκομίστηκε καμία μελέτη ή έγγραφο αδειοδότησης των θερμοκηπίων που να αποδεικνύει ότι οι δεξαμενές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της μονάδας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται η χρήση υπέργειας δεξαμενής πετρελαίου κίνησης ούτε σε εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Κατόπιν των παραπάνω, η Περιφέρεια αποφάσισε τη σφράγισή τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της τήρησης των διαδικασιών αδειοδότησης και των κανόνων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με καύσιμα, ακόμη και όταν πρόκειται για χρήση ιδίας κατανάλωσης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου