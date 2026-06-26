ΔΥΠΑ: Οκτώ προσλήψεις στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Λάρισας – Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 18:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2025-2026» για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο ≪Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)≫ με σήμανση έκδοσης ≪19-02-2025≫, καθώς σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση του υποψηφίου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του ≪ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ≫, με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Οι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2026, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης κατανέμονται ως εξής: εντός του Νομού Αττικής (16) και Λάρισας (8).

Να τονίσουμε ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ στη Λάρισα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το φθινόπωρο, μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ1-2026) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επίσης, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ως προς τα εξής:

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μετά την καταληκτική ημερομηνία Δεν εξετάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στη ΔΥΠΑ.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη – νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος) και κοινωνικά (πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά, γονείς με αναπηρία κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa