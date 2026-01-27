Δυστύχημα με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Tραγική είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μόνο ένας εξ αυτών είχε ήπια τραύματα. Για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 13:05 στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Όπως προκύπτει από βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το μινι βαν πήγε να κάνει προσπέραση, αλλά προτού επιστρέψει στη λωρίδα του προσέκρουσε με διερχόμενο βυτιοφόρο. Μάλιστα, το βυτιοφόρο έφερε αλκοόλ, αλλά δεν υπήρξε έκρηξη που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερα θύματα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι… ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», είπε ο μάρτυρας».

Περισσότερα σε λίγο…

sport-fm.gr