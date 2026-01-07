Δυστύχημα στον δρόμο Αγιάς – Λάρισας με έναν νεκρό 32 ετών – Γλύτωσαν με ελαφρά τραύματα άλλα δυο άτομα

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες βράδυ, μετά τις 8:00, άντρας ηλικίας 32 ετών σε τροχαίο που σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αγιά – Λάρισα, αμέσως μετά την διασταύρωση προς τα παρακάρλια χωριά, όπου και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, γνωστή διασταύρωση στους πολλούς ως θέση «Φονιάς».

Πρόκειται για τον Κώστα Μαχμουντέ, κάτοικο Μελιβοίας, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος κινούνταν μόνος του από Λάρισα προς Αγιά και, υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κατευθύνονταν προς Λάρισα και στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ηλικίας 20 ετών ο οδηγός, κάτοικος Αγιάς, και 16 ετών η συνοδηγός του, κάτοικος Αετολόφου.

Από τη σύγκρουση, το όχημα του θανόντος εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση αντρών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς.

Οι επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, αφού, αν και το αυτοκίνητο (φωτ.) έχει σοβαρότατες υλικές ζημιές, αυτοί δεν τραυματίστηκαν.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες και φωτο από choraagia.gr)