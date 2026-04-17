Δυστύχημα Τεμπών: Βρέθηκε νεκρός ελεγκτής που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος

Έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τον ανεπαρκή έλεγχο της επίμαχης σύμβασης 717/2014, που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, που κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Τραπεζιώτη, ο ελεγκτής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την τελευταία δικάσιμο για την υπόθεση, ο κατηγορούμενος δεν είχε δώσει το “παρών”, με τον νομικό του εκπρόσωπο να επικαλείται προβλήματα υγείας. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε αφορούσαν παραλείψεις κατά τη διαδικασία ελέγχου και τη μη απόδοση ευθυνών για καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται τα αίτια θανάτου.

Το κατηγορητήριο για τη Σύμβαση 717



Οι δύο κατηγορούμενοι ελεγκτές είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Σύμβασης 717. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πόρισμά τους περιέχει αντιφάσεις μεταξύ ευρημάτων και συμπερασμάτων, χωρίς να προχωρούν σε ποσοτικοποίηση της ζημίας για το ελληνικό δημόσιο.

Η εισαγγελική αρχή άσκησε δίωξη, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν με τρόπο που ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους, αποτρέποντας τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ξεκίνησε έρευνα για τη σύμβαση 717 το 2020. Η σύμβαση μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας ΤΟΜΗ – Alstom υπεγράφη το 2014, με προϋπολογισμό 41 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση το 2016.

Το 2021 η ΕΑΔ κατέληξε ότι δεν συντρέχουν ποινικές ευθύνες για την μη ολοκλήρωση της σύμβασης. Οι ελεγκτές της ΕΑΔ παρατήρησαν καθυστερήσεις, αλλά δεν αναγνώρισαν πρόθεση σε ΕΡΓΟΣΕ και Κοινοπραξία. Υπενθυμίζεται ότι, το Δημόσιο είχε επιβαρυνθεί με 3,3 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι και σήμερα η σύμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στην αντίπερα όχθη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ίδια υπόθεση, που είχε ξεκινήσει να ερευνά πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα, άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 23 προσώπων για απάτη και απιστία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει ως εξής:

«Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15/4, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο συνάδελφος μας Τραπεζιώτης Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός και Επιθεωρητής – Ελεγκτής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο συνάδελφος Τραπεζιώτης, υπάλληλος αρχικά του Υπουργείου Υποδομών, διετέλεσε παλαιότερα μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και διακρίθηκε για τις γνώσεις του, την ανθρωπιά του, την αλληλεγγύη και τη διάθεση προσφοράς που επιδείκνυε. Καλός επιστήμονας και ικανός στη δουλειά του που στηριζόταν σε αρχές και αξίες.

Ο συνάδελφος μας πρόσφατα, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας άδικης δίωξης για «παράβαση καθήκοντος», όπως αναλυτικά αναφέραμε στην από 21/1/2026 ανακοίνωση μας με τίτλο: «Συμπαράσταση στους συναδέλφους μας της ΕΑΔ, όχι στη λογική των εξιλαστήριων θυμάτων» για τη Σύμβαση 717 του ΟΣΕ, τη στιγμή που εγκαίρως και αναλυτικά είχαν αναδείξει με Έκθεση τους, όλα τα προβλήματα της εν λόγω Σύμβασης.

Εκτιμούμε ότι η αιφνίδια απώλεια του συναδέλφου μας συνδέεται πιθανόν αιτιωδώς με τη στρεσογόνο κατάσταση στην οποία βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοί μας πανελλαδικά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διώξεις στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απώλεια αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες συνθήκες που αναδείχθηκαν με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών, ως αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων και χρόνιων παθογενειών. Καλούμε την Πολιτεία να διερευνήσει πλήρως και σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου του συναδέλφου μας.

Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η λογική των «εξιλαστήριων θυμάτων», με υπαλλήλους να καλούνται να επωμιστούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, οφείλει να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

