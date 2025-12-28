Δύο γραμμές στο μέτωπο των αγροτών – Οι διαλλακτικοί και οι σκληροί της Νίκαιας

Δύο γραμμές φαίνεται πως εκδηλώνονται στο μέχρι πρότινος ενιαίο μέτωπο των αγροτών.

Έπειτα από συσκέψεις σε Επανομή και Νίκαια η μία εμφανίζεται διαλλακτική και προτείνει οι αγρότες να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, η άλλη τάσσεται υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, ειδικά μετά τις γιορτές

Η σύσκεψη των αγροτών στην Επανομή και η ανάγκη για διάλογο με την κυβέρνηση

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι 18 μπλόκων πραγματοποίησαν σύσκεψη, από την οποία προέκυψε ξεκάθαρο αίτημα για έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών με την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους: Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι η γενικευμένη κοινωνική πίεση επιβάλλει την επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, ενώ τονίζουν την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καλώντας σε έναν γόνιμο και παραγωγικό διάλογο, με γνώμονα το συλλογικό όφελος της εθνικής οικονομίας.

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο, αλλά πρόκειται για πρωτοβουλία έναρξης διαλόγου, επισημαίνοντας πως «σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς».

Νίκαια: «Δεν θα πάμε σε προσχηματικό διάλογο», λένε οι αγρότες

Άκρως αντίθετο κλίμα επικρατεί στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Όπως σημειώνουν, ακούγονται αριθμοί και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε διάλογο χωρίς περιεχόμενο. Τονίζουν πως τα βασικά αιτήματα είναι 14 και όχι 27 και περιμένουν έως την Πρωτοχρονιά για εξελίξεις, διαφορετικά προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από tomanifesto.gr)