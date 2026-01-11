Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη με αγρότες την Τρίτη 

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει τελικά δύο συναντήσεις με τους αγρότες την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ειδικότερα ότι: “Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη”.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως: “Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.”

Οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σημειωτέον πάντως ότι αν και από την κυβέρνηση σχολιάζουν ότι οι δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν επειδή οι εκπρόσωποι των μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, στο αίτημα για δύο συναντήσεις δύο επιτροπών με τον κ.Μητσοτάκη είχε καταλήξει ομόφωνα η πανελλαδική των μπλόκων που συνεδρίασε χθες στη Νίκαια Λάρισας.

Τι είχε αποφασίσει η πανελλαδική των μπλόκων

Ειδικότερα η πανελλαδική των μπλόκων αποφάσισε να ζητήσει δύο διαφορετικά ραντεβού με τον πρωθυπουργό, με δύο επιτροπές που να εκπροσωπούν όλο τον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα, η πρώτη επιτροπή θα αποτελείται από 25 αγρότες και η δεύτερη από 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους για να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα των παραγωγών.

“Εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι θέλει εκπροσώπηση από όλον τον πρωτογενή τομέα, περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη“, είχε δηλώσει σχετικά στο NEWS 24/7 ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος Τύπου των αγροτών, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Το αίτημα αυτό λοιπόν αποδέχεται το Μέγαρο Μαξίμου. Στις δύο επιτροπές των αγροτών και κτηνοτρόφων θα μετέχουν αναλογικά εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα και από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Η Θεσσαλία επειδή έχει τα περισσότερα μπλόκα θα έχει και τους περισσότερους εκπροσώπους.

