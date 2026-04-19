Δ. Κουρέτας: «Πάνω από 70 εκατομμύρια για το ΣΒΑΑ των 4 πρωτευουσών των ΠΕ Θεσσαλίας»

«Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δίνει αυξημένη σημασία στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που αφορά δράσεις που σχεδιάζονται τοπικά και τίθενται σε διαβούλευση για την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Λάρισας κ. Δημήτρης Κουρέτας στην ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη πόλη και κυκλοφοριακό: Από το πρόβλημα στη λύση» που διοργανώθηκε χθες (18/4) από τον Δήμο Λαρισαίων, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που διενήργησε ο Δήμος Λαρισαίων τον περασμένο Νοέμβριο, για το ΣΒΑΚ Λάρισας στα πλαίσια του ΣΒΑΑ Λάρισας 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 44,35 εκ. €.

Τα ΣΒΑΑ (Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) αποτελούν σημαντικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) ως προς τα έργα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) ως προς τις κοινωνικές δράσεις. Στην ουσία το ΣΒΑΑ αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα αλλάξει μια πόλη σε βάθος χρόνου. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο έργο, αλλά ένα «πακέτο παρεμβάσεων» που λειτουργούν μαζί, καθώς η βασική του αρχή είναι ότι τα προβλήματα μιας πόλης δεν λύνονται με ένα έργο, αλλά με συνδυασμό παρεμβάσεων.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη στρατηγική, πολυτομεακή, με χωρική στόχευση, συνοχή και αφήγημα πόλης, ένα “masterplan” μιας πόλης, που υλοποιείται με χρήματα του ΕΣΠΑ, και συνδυάζει έργα υποδομών (πλατείες, δρόμοι, ποδηλατόδρομοι), αναπλάσεις (κέντρα πόλεων, γειτονιές), περιβαλλοντικές παρεμβάσεις (πράσινο, ενέργεια), κοινωνικές δράσεις (ευάλωτες ομάδες, απασχόληση) και ψηφιακά έργα (smart city).

Δ. Κουρέτας

«Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που τις καθιστά ένα από σπουδαία εργαλεία του ΕΣΠΑ» τόνισε στην ημερίδα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας. Αναφερόμενος ευρύτερα στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 διατίθενται 71,6 εκ. € σε όρους τελικού κόστους (σε όρους π/υ 110εκ.€) από το σύνολο των 410,4 εκ.€ του ΕΤΠΑ για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των 4 πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας, δηλαδή ποσοστό που υπερβαίνει το 17% των πόρων του ΕΤΠΑ στο Πρόγραμμα. Στις πόλεις αυτές κατοικεί το 57% του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Στο ποσό αυτό προστίθενται πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) τάξης 3εκ.€ για την χρηματοδότηση εξειδικευμένων κοινωνικών δράσεων που δεν καλύπτονται από «οριζόντιες» προσκλήσεις του Προγράμματος, δηλ. από προσκλήσεις που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας».

Οι προϋπολογισμοί

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ΣΒΑΑ των 4 πρωτευουσών των ΠΕ Θεσσαλίας

για το ΠΕΠ «Θεσσαλία» 2021-2027 αγγίζει τα 120 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πάνω από το 17% των πόρων του ΕΤΠΑ. Συγκεκριμένα, οι προϋπολογισμοί ανά πρωτεύουσα ΠΕ αναλύονται σε 44,35 εκ. € για τη Λάρισα, 32,73 εκ. € για το Βόλο, 22,82 εκ. € για τα Τρίκαλα και 19,88 εκ. € για την Καρδίτσα.

Παρατηρώντας κανείς τους προϋπολογισμούς και τις στοχεύσεις των ΣΒΒΑ των 4 πρωτευουσών των ΠΕ Θεσσαλίας κατανοεί πως το κάθε ΣΒΑΑ αποτελεί ένα διαφορετικό masterplan που έρχεται να αντιμετωπίσει με διαφορετική φιλοσοφία τις τοπικές ανάγκες και να σχεδιάσει το μέλλον της κάθε πόλης ξεχωριστά.

Οι επενδύσεις στο Ν. Λάρισας

Συγκεκριμένα, η Λάρισα έχει τη μεγαλύτερη χωρική και χρηματοδοτική κλίμακα, ο Βόλος εστιάζει σε σαφώς οριοθετημένη υποβαθμισμένη ζώνη με ισχυρό στοιχείο αστικής αναζωογόνησης, τα Τρίκαλα δίνουν έμφαση στην ανθεκτικότητα και στη λειτουργική πόλη, ενώ η Καρδίτσα οργανώνει τη στρατηγική της γύρω από την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη καθημερινότητα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως τέλος Μαρτίου του 2026:

Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων προϋπολογισμού 44.349.162€ εγκρίθηκε με την με αρ. 4301-12/07/2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Η περιοχή παρέμβασης καλύπτει το σύνολο της λειτουργικής αστικής περιοχής της Λάρισας, έκτασης 20,26 km² και πληθυσμού 146.595 κατοίκων (2021). Περιλαμβάνει έργα που αφορούν στους τομείς που αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Η σημερινή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (18/4) που αφορούν στα ΣΒΑΑ των 4 πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν: