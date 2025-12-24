Δ. Kουρέτας: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα μπει μπροστά για να ένα νέο μοντέλο βιωσιμότητας του βαμβακιού

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν ότι το Ελληνικό βαμβάκι, που είναι κυρίαρχο στη Θεσσαλία, έχει μέλλον ως τοπική καλλιέργεια. Ο ίδιος μάλιστα ανακοίνωσε ότι ο σύντομα η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παρουσιάσει ένα μοντέλο βιωσιμότητας για τον “λευκό χρυσό” .

Συγκερκιμένα, αναφέρει:

«Παρακολουθώ μια προσπάθεια απαξίωσης της καλλιέργειας του βαμβακιού στη χώρα γιατί απορροφά πολύ νερό και η τιμή του είναι κακή διεθνώς άρα να το αφήσουμε . Να μην καλλιεργείται πλέον.

Το ελληνικό βαμβάκι είναι ουσιαστικά το ευρωπαϊκό βαμβάκι και μπορεί να διαφοροποιηθεί και σε ποιότητα και σε χαρακτηριστικά. Το βαμβάκι αυτό είναι 200.000 τόνοι εκκοκισμένο και μας δίνει 300 εκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας μπαίνει μπροστά με παραγωγούς και επιμελητήρια και εκκοκιστές να στηθεί ένα μοντέλο βιωσιμότητας με όρους οικονομικούς και περιβάλλοντος. Γιατί το βαμβάκι έχει μέλλον εάν είναι ποιοτικό. Και με μια σωστή βοήθεια σε μεταποίηση θα μπορέσει να συνεχίσει ο παραγωγός και να ζει μεγάλο μέρος των αγροτών εδώ. Και θα απαντήσουμε γιατί συμφέρει το βαμβάκι. Σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί στη Λάρισα».

kosmoslarissa.gr