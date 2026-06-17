«Είστε στημένοι εναντίον μου»: Κόντρα Κωνσταντοπούλου με συγγενείς θυμάτων στη δίκη των Τεμπών

Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, μετά από τοποθετήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η ένταση ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περί «μπαζώματος» και στις έρευνες επάνω στα συντρίμμια προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων συγγενών που διαφώνησαν με τα λεγόμενά της. Τότε, προκλήθηκε πολύ μεγάλη ένταση, με συγγενείς να επιτίθενται στην κ. Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας πως δεν της επιτρέπουν να αναφέρεται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ορισμένοι εκ των συγγενών στρέφονται στημένα εναντίον της, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκ νέου ένταση.

skai.gr