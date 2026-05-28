ΕΑΣ Λάρισας – Τυρνάβου: Τα χρέη έφτασαν τα 93 εκ. ευρώ – Τι φέρνει ο νέος νόμος για τα αγροτικά χρέη

Για δεκαετίες η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας – Τυρνάβου αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους συνεταιριστικούς οργανισμούς της χώρας. Με παρουσία στην εμπορία αγροτικών προϊόντων, στην προμήθεια εφοδίων, στην αποθήκευση και μεταποίηση, αλλά και με σημαντική ακίνητη περιουσία, η ΕΑΣ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγροτική οικονομία του νομού Λάρισας.

Σήμερα, ωστόσο, η άλλοτε κραταιά συνεταιριστική οργάνωση συγκαταλέγεται στις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις οικονομικής κατάρρευσης του ελληνικού αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος, με τις οφειλές της να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Χρέη 93,1 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του δημοσιογράφου Τάσος Τέλλογλου, η ΕΑΣ Λάρισας – Τυρνάβου εξακολουθεί να εμφανίζεται στη λίστα των μεγαλύτερων οφειλετών της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, με χρέη που ανέρχονται στα 93,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αφορά δανεισμό προηγούμενων δεκαετιών, μεγάλο μέρος του οποίου δεν αποπληρώθηκε ποτέ.

Το συγκεκριμένο χρέος αποτελεί μέρος των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, η οποία το 2012 διασπάστηκε σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, με τα προβληματικά δάνεια να μεταφέρονται στην ειδική εκκαθάριση.

Η πορεία προς την κατάρρευση

Η οικονομική κρίση της ΕΑΣ Λάρισας – Τυρνάβου δεν προέκυψε ξαφνικά. Όπως συνέβη και σε πολλές άλλες μεγάλες ενώσεις της χώρας, συσσωρεύθηκαν επί σειρά ετών υψηλά τραπεζικά δάνεια, ζημιογόνες δραστηριότητες, διοικητικές αδυναμίες και προβλήματα ρευστότητας.

Η κατάρρευση του παλαιού συνεταιριστικού μοντέλου μετά τη δεκαετία του 2000, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τις αλλαγές στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, οδήγησαν σταδιακά την οργάνωση σε αδιέξοδο.

Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί μεγάλο μέρος της οικονομικής της δραστηριότητας και να ξεκινήσει μια μακρά περίοδος εκκαθαρίσεων, δικαστικών διαδικασιών και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

Η περιουσία της Ένωσης

Παρά τα τεράστια χρέη, η ΕΑΣ Λάρισας – Τυρνάβου διέθετε σημαντική περιουσία, η οποία περιλάμβανε αποθηκευτικούς χώρους, σιλό δημητριακών, αγροτικές εγκαταστάσεις, εμπορικά ακίνητα και εκτάσεις σε διάφορες περιοχές του νομού.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων αξιοποιήθηκε ή εκποιήθηκε στο πλαίσιο διαδικασιών εκκαθάρισης και εξυγίανσης, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτή η κάλυψη των τεράστιων υποχρεώσεων που είχαν συσσωρευτεί.

Η περίπτωση της ΕΑΣ Λάρισας – Τυρνάβου θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτούργησε το παλαιό μοντέλο χρηματοδότησης των συνεταιρισμών μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Τι φέρνει ο νέος νόμος για τα αγροτικά χρέη

Η κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών αγροτικών οφειλών μέσω νέου πλαισίου διαχείρισης των δανείων που παραμένουν στην ειδική εκκαθάριση.

Με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, δίνεται η δυνατότητα οργανωμένης διαχείρισης απαιτήσεων που αφορούν αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς, με στόχο είτε τη ρύθμιση είτε την οριστική διευθέτηση υποθέσεων που παραμένουν ανοιχτές εδώ και δεκαετίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η PQH, ως ειδικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση τραπεζών, ανέθεσε τη διαχείριση των σχετικών απαιτήσεων σε εξειδικευμένο servicer, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρυθμίσεων και εισπράξεων.

Η βασική επιδίωξη είναι να ξεκαθαρίσει ένα χαρτοφυλάκιο αγροτικών χρεών που παραμένει ουσιαστικά «παγωμένο» για περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ούτε οι οφειλέτες ούτε οι διαχειριστές είχαν σαφή εικόνα για το ύψος και την πραγματική δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr