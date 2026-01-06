Εγκαινιάστηκε στην γκαλερί Braggart η έκθεση τριών εικαστικών με τίτλο “Το χρώμα που παραμένει”

Πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα στην γκαλερί σύγχρονης τέχνης BRAGGART, στη Λάρισα, τα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης για το 2026, των εικαστικών Κατερίνας Βέλλιου, Ελένης Γάτσιου, Ευγενίας Φαλιαρίδου, με τίτλο THE COLORTHAT REMAINS ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του αντιδημάρχου Πολιτισμού Θωμά Ρετσιάνη και πλήθους φιλότεχνων.

«Το χρώμα που παραμένει» εστιάζει στη λειτουργία του χρώματος ως φορέα μνήμης, εμπειρίας και εννοιολογικού στοχασμού. Μακριά από την περιγραφική ή διακοσμητική του χρήση, το χρώμα προσεγγίζεται ως αυτόνομο πεδίο νοήματος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εικαστικής θεωρίας από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα.

Στα έργα της Ελένης Γάτσιου, το χρώμα εκδηλώνεται με έντονη χειρονομιακή φόρτιση, ως αποτύπωμα μιας μοναδικής, μη επαναλήψιμης πράξης. Η ζωγραφική της διατηρεί τη σωματική μνήμη της κίνησης και μεταφέρει στον χώρο μια αίσθηση διαρκούς ενέργειας.

Η Ευγενία Φαλιαρίδου, αντίθετα, προσεγγίζει το χρώμα μέσα από αποσπασματικές επιφάνειες και ίχνη, καταγράφοντας τη ρευστότητα του χρόνου και τη μεταβαλλόμενη εμπειρία του βλέμματος. Στο έργο της, η χρωματική παρουσία αναδύεται ως υπόλειμμα, ως σημάδι μιας εμπειρίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Κατερίνα Βέλλιου κινείται σε μια πιο λιτή, σχεδόν άυλη κατεύθυνση, όπου το χρώμα υποχωρεί για να αφήσει χώρο σε λεπτές εγγραφές μνήμης πάνω σε λευκές επιφάνειες.

Ο στεγασμένος αύλειος χώρος μπροστά από τη βιτρίνα μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, φιλοξενώντας το κοινό για την υποδοχή και παράλληλες δράσεις.

Β.Τ. kosmoslarissa.gr