Εγκαινιάστηκε στην Πλατεία Ταχυδρομείου η φετινή έκθεση βιβλίου των βιβλιοπωλών της Λάρισας

H 25η Έκθεση βιβλίου εγκαινιάστηκε στη Λάρισα χθες Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 20.00, στην πλατεία Ταχυδρομείου, από τα βιβλιοπωλεία Άνεμος, BLA BLA, Γραμμή, Καλτσάς, Πρίσμα, Παλαιοβιβλιοπωλείο και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Το βιβλίο αποτελεί ιδανική συντροφιά για όλες τις ηλικίες κι όλες τις εποχές και η έκθεση αυτή, εδώ και 24 χρόνια φέρνει το λαρισαϊκό κοινό πιο κοντά στο βιβλίο, στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κουλτούρας και στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας όπως δήλωσαν ο δήμαρχος Λαρισαίων και ο Πάνος Ιωαννίδης ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία έως και τις 14 Ιουνίου 2026, να περιηγηθούν στα περίπτερα των βιβλιοπωλείων, να ενημερωθούν για τις νέες εκδόσεις, να ξεφυλλίσουν τα βιβλία και να διαλέξουν τίτλους για μικρούς και μεγάλους.