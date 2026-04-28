Εγκαινιάστηκε το Agritech Experience Center στο πάρκο Γαιόπολις παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης

Πραγματοποιηθηκαν σήμερα στη Λάρισα τα εγκαίνια του Agritech Experience Center στο πανεπιστημιακό πάρκο Γαιόπολις, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Το έργο AGRILABS υλοποιείται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και στοχεύει στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Παράλληλα, το Agritech Experience Center φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος επίδειξης, εκπαίδευσης και πειραματισμού, φέρνοντας σε επαφή ερευνητές, επιχειρήσεις και παραγωγούς.