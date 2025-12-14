Εγκλωβισμένη μεταξύ αγροτικών μπλόκων και εορτών η κυβέρνηση – Εντείνεται το αδιέξοδο

Η κυβέρνηση μετά την απόρριψη της πρόσκλησης των αγροτών σε διάλογο βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένη εν μέσω αντίρροπων πιέσεων από τα μπλόκα και την αγορά, η οποία ήδη αισθάνεται τις συνέπειες των κινητοποιήσεων. H άρνηση των αγροτών να αποδεχτούν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό στριμώχνει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση και εντείνει το αδιέξοδο.

Η προοπτική μιας παρατεταμένης εικόνας της χώρας κομμένης σε πολλά κομμάτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μετακινήσεις, τον προγραμματισμό της εξόδου για τις γιορτές, τον εφοδιασμό της αγοράς και πάλι ενόψει εορτών, εκ των πραγμάτων διαμορφώνει μια πολύ πιεστική κατάσταση.

Όπως σημειώνει η Δώρα Αντωνίου στην Καθημερινή της Κυριακής, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την πραγματικότητα των μπλόκων και τα αιτήματα του αγροτικού πληθυσμού, και την προσδοκία ενός άλλου τμήματος της κοινωνίας και της εκλογικής βάσης της που περιμένει να δει τον νόμο να εφαρμόζεται και την κανονικότητα να αποκαθίσταται. Ταυτόχρονα, οι κινητοποιήσεις, με εξαίρεση τους αποκλεισμούς, δείχνουν να απολαμβάνουν ευρεία υποστήριξη, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ίσως αυτή η τόσο σύνθετη εικόνα που δεν προσφέρεται για εύκολες λύσεις και δημιούργησε την αίσθηση «βραχυκυκλώματος» και απώλειας της πρωτοβουλίας κινήσεων.

Η κυβέρνηση έδειξε να αιφνιδιάζεται από τον όγκο και τη μαζικότητα με την οποία εκδηλώθηκαν οι κινητοποιήσεις, καθώς ήταν γενικευμένη η αίσθηση πως η προαναγγελία για «τρακτέρ» στους δρόμους αφορούσε μια σχεδόν εθιμική ετήσια διαμαρτυρία, που εκτονώνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Τελικά, όμως, στην πράξη προέκυψε ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Οτι στον πρωτογενή τομέα σοβεί μια κρίση, την οποία δεν διάβασαν σωστά στην κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία βουλευτές της Ν.Δ. επικεντρώνουν την κριτική τους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Στην αιχμή της κριτικής αρκετών εξ αυτών είναι, όπως σημειώνουν, ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση για διογκούμενο κλίμα δυσαρέσκειας στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν να προστεθούν στην ανησυχία και στην πίεση για τις τιμές των προϊόντων και για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη στιγμή που οι ζωονόσοι έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κτηνοτροφία.

Η φράση «όλοι οι δικοί μας είναι μέσα στα μπλόκα», που ακούστηκε στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με κυβερνητικούς βουλευτές της περιφέρειας την περασμένη Τετάρτη, δείχνει μια βασική παράμετρο του προβλήματος, όπως εξελίσσεται για την κυβέρνηση: Το «διαζύγιο» με ένα προνομιακό εκλογικό ακροατήριο κατά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό των αγροτών. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές της περιφέρειας είναι στα κάγκελα γιατί δεν εισακούστηκαν εγκαίρως οι ανησυχίες τους, ώστε να καταφέρει η κυβέρνηση να χειριστεί με όρους πρωτοβουλίας κινήσεων το θέμα. Η ανησυχία τους μεγαλώνει, καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για κάποια θεαματική παροχή που θα μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα. Ακόμη και αν τα αιτήματα των αγροτών θεωρούνται μαξιμαλιστικά, αν οι κινητοποιήσεις ολοκληρωθούν με μια αίσθηση ήττας για τους αγρότες, αυτό θα σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρει το κυβερνών κόμμα να τους ξανακερδίσει.

kosmoslarissa.gr