Εγχειρίδιο στους οπλίτες για την χρήση και αντιμετώπιση drones

Με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς προχωρά για τα ελληνικά δεδομένα η ενσωμάτωση στις Ενοπλες Δυνάμεις των διδαγμάτων από τα μέτωπα πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, με πλέον χαρακτηριστική την περίπτωση της Ουκρανίας.

Όπως γράφουν τα ΝΕΑ (Μαρίνος Γκασιάμης) είναι εξάλλου δεδομένο πως μέσω της «Ατζέντας 2030» επιδιώκεται να αλλάξει εντελώς η μορφή του στρατεύματος και να μετατραπεί από ένας φορέας τυπικών διαδικασιών και φύλαξης σε μια μηχανή αποτροπής και υπεράσπισης της κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Επί της ουσίας ειδικά ο έλληνας στρατιώτης – οπλίτης θα λάβει γνώσεις πραγματικού μαχητή και δεν θα είναι απλώς ένα άτομο που φυλάει σκοπιές και κάνει αγγαρείες, καθιστώντας την περίοδο της θητείας χαμένο χρόνο. Μία από τις βασικές λοιπόν γνώσεις που θα λαμβάνουν πλέον όσοι παρουσιάζονται για να υπηρετήσουν τη θητεία τους είναι και η χρήση, αλλά και αντιμετώπιση μίνι drones ή πολυκόπτερων, όπως αποκαλούνται στο Εγχειρίδιο Εκστρατείας που εξέδωσε για πρώτη φορά το Γενικό Επιτελείο Στρατού με στόχο να είναι έτοιμοι οι οπλίτες για το σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των οπλιτών θητείας, με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή («Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), στη χρήση και αντιμετώπιση UAV θα εκπαιδεύονται πλέον και οι στρατεύσιμοι. Οπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» οι Ενοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων και προσωπικού σε έναν μηχανισμό που επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και την επεξεργασία της πληροφορίας, ο οποίος αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο Εκστρατείας, με τίτλο «Τακτική Χρησιμοποίηση Πολυκόπτερων και Τρόποι Αντιμετώπισης», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τη χρήση drones σε τακτικό επίπεδο, την προστασία των Μονάδων και την εκπαίδευση του προσωπικού, απέναντι σε μια απειλή που πλέον κυριαρχεί στα σύγχρονα πεδία μάχης. Στο Εγχειρίδιο αναπτύσσονται οι γενικές αρχές τακτικής αξιοποίησης των πολυκοπτέρων, αλλά και οι πρακτικές αντιμετώπισης των απειλών που αυτά συνιστούν, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τακτικών κλιμακίων: από το επίπεδο της Μονάδας και του Λόχου έως τη Διμοιρία, την Ομάδα και τον μεμονωμένο μαχητή.

Περιλαμβάνει ακόμη σύγχρονες τακτικές απασχόλησης UAV, διαδικασίες αντιμετώπισης εχθρικών πολυκοπτέρων, μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ρεαλιστικά εκπαιδευτικά σενάρια για την προετοιμασία των στελεχών και των Μονάδων. Εϊναι χαρακτηριστικό πως ειδικά για την αντιμετώπιση των πολυκόπτερων έχουν αξιοποιηθεί τόσο παλιές και γνώριμες τακτικές όπως η απόκρυψη και η παραλλαγή όσο και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Για τη συγγραφή του αξιοποιήθηκαν εκτενής εθνική βιβλιογραφία και βιβλιογραφία του ΝΑΤΟ, καθώς και αναλυτική μελέτη των πρόσφατων επιχειρησιακών διδαγμάτων από τις συγκρούσεις υψηλής έντασης, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η χρήση UAV έχει μεταβάλει καθοριστικά τη μορφή των επιχειρήσεων.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμη, στα ΝΕΑ)