Ειδικά συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων με πρωτοβουλία του Δήμου Ελασσόνας και της Δασικής Υπηρεσίας – Πρόγραμμα με σκυλιά και κυνηγούς

Μία από τις πρώτες οργανωμένες και συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχου του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων στη Θεσσαλία τίθεται σε εφαρμογή στον Δήμο Ελασσόνας, με πρωτοβουλία του Δασαρχείου Ελασσόνας και τη συνεργασία του Δήμου. Η παρέμβαση αποτελεί απάντηση στο ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη παρουσία αγριόχοιρων και υβριδίων τους, τόσο στις αγροτικές καλλιέργειες όσο και στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δασαρχείου, συγκροτούνται ειδικά συνεργεία δίωξης, τα οποία θα επιχειρούν με τη χρήση κυνηγετικών σκύλων και υπό τη συνεχή εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας Ελασσόνας και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δασικές, αγροτικές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έντονη παρουσία αγριόχοιρων.

Η απόφαση δεν ελήφθη τυχαία. Οι επιδρομές των ζώων σε καλλιέργειες έχουν πολλαπλασιαστεί, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα και τα περιστατικά αιφνίδιας εμφάνισης αγριόχοιρων σε επαρχιακούς δρόμους, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια οργανωμένη επιχείρηση διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκαταλέγεται στις πρώτες που υλοποιούνται με τόσο συντονισμένο τρόπο στη Θεσσαλία, αποτελώντας πιθανό πρότυπο και για άλλες περιοχές όπου το πρόβλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Οι επιχειρήσεις θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη ομάδα δραστηριοποιείται ήδη και θα συνεχίσει τις εξρμήσεις το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου στις περιοχές Γαλανόβρυσης, Κρανέας, Βαλανίδας, Καλλιθέας, Κοκκινόγης, Γερανίων, Κεφαλόβρυσου, Κλεισούρας, Φλάμπουρου και Λουτρού. Η δεύτερη ομάδα θα αναλάβει δράση στις 29 Ιουλίου καθώς και την 1η και 2 Αυγούστου στις περιοχές Ελασσόνας, Λιβαδίου, Ολυμπιάδας, Αζώρου και Γιαννωτών.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις ημέρες διεξαγωγής των επιχειρήσεων και να αποφεύγουν την άσκοπη παρουσία στις περιοχές όπου θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι δράσεις των συνεργείων.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική ύπαιθρο. Η αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων έχει μετατραπεί σε σημαντική πρόκληση για την αγροτική παραγωγή, αλλά και για τη δημόσια ασφάλεια, με τους αρμόδιους φορείς να επιχειρούν πλέον πιο οργανωμένες και συντονισμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή του.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr