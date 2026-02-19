Ειδικές θέσεις στάθμευσης δικύκλων delivery σε 19 κεντρικά σημεία της Λάρισας

Η δημοτική αρχή προχώρησε στη δημιουργία 19 ειδικών θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για δίκυκλα delivery.

Oι θέσεις προορίζονται αποκλειστικά για τη στάθμευση δικύκλων διανομέων σε μια προσπάθεια δίκαιης και ισόρροπης κατανομής του δημόσιου χώρου.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, από τον ειδικό χώρο στάθμευσης στην κεντρική πλατεία, τόνισε πως είναι “ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων“.

“Ένα αίτημα των πολιτών και των μεταφορέων για ομαλή διέλευση στους δρόμους και στους πεζοδρόμους επιτυγχάνεται” σημείωσε ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

“Το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής είναι συγκροτημένο και συνεχίζεται με επόμενες δράσεις”, τόνισε ο πρώην αντιδήμαρχος Ευάγγελος Παπαλέξης, ενώ ο πρόεδρος του Σωματείου Διανομέων Λάρισας, Αλμπέρτος Μπέγας ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή για τη συνεργασία.

