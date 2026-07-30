Ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή – Δημιουργούνται τρία νέα κέντρα μετεκπαίδευσης με αρχή από τις ειδικές δυνάμεις

Στη δημιουργία τριών νέων μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, με στόχο την τακτική μετεκπαίδευση των εφέδρων και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της «Ατζέντας 2030» και της νέας Δομής Δυνάμεων, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί συνολικά τον Σεπτέμβριο.

Οι νέες μονάδες θα εδρεύουν στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο, ενώ οι δύο από αυτές θα στελεχώνονται αποκλειστικά από εφέδρους. Η πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην αξιοποίηση των εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων, οι οποίοι, παρά την απαιτητική εκπαίδευση που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παρέμεναν ουσιαστικά ανενεργοί μετά την απόλυσή τους.

Με το νέο μοντέλο, οι έφεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τακτικές εκπαιδεύσεις, να διατηρούν τις επιχειρησιακές τους δεξιότητες και να εντάσσονται σε συγκεκριμένες μονάδες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους σε περίπτωση επιστράτευσης.

Η χωροθέτηση των τριών κέντρων έγινε με γνώμονα τη γρήγορη πρόσβαση των εφέδρων από τον τόπο κατοικίας τους, ακολουθώντας πρότυπα που εφαρμόζονται σε χώρες όπως η Φινλανδία και η Εσθονία. Παράλληλα, το υπουργείο φιλοδοξεί να επεκτείνει σταδιακά το πρόγραμμα, ώστε να παρέχεται συστηματική μετεκπαίδευση σε έως και 150.000 εφέδρους.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, «ο έφεδρος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία και εκφράζει το διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που αποτελεί θεμέλιο της άμυνας της χώρας εδώ και περισσότερα από 2.500 χρόνια».

Τ.Π. kosmoslarissa.gr