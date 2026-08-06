Εισαγγελέας για το Φρούριο – Εντατικοί έλεγχοι και αυτόφωρο όπου διαπιστώνονται παραβάσεις

Την ένταση των ελέγχων της Αστυνομίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και την τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας, όπου απαιτηθεί, ζητά από αστυνομικούς του Τμήματος Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. η εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής παραγγελίας που παρήγγειλε προχθές η εισαγγελέας Πρωτοδικών, με αφορμή την κατάσταση στο Φρούριο, αστυνομικοί καλούνται ακόμα και σε κατάσχεση μουσικού εξοπλισμού όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόμνημα περιοίκων, οι οποίοι υπογράφουν κείμενο όπου αναφέρουν την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Φρουρίου, υπόμνημα που παρέδωσαν εκτός από την Εισαγγελία και στην Δημοτική Αρχή Λαρισαίων.

Είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια που παρεμβαίνει εισαγγελέας μετά από διαμαρτυρίες περιοίκων για την κατάσταση στο Φρούριο.

Ο ΣΙΚΑΕΛ σε επιστολή του απορρίπτει τις καταγγελίες των κατοίκων και κάνει λόγο “για μονομερή παρουσίαση της πραγματικότητας.”

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Ελευθερία)