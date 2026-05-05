Εισαγγελική έρευνα για την ασφάλεια του κολυμβητηρίου στο ΕΑΚ Λάρισας ύστερα απο καταγγελίες γονέων

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζήτημα επικινδυνότητας στο κτίριο των κολυμβητηρίων, όπου αθλούνται και παιδιά.

Η παρέμβαση προκλήθηκε από ανώνυμες καταγγελίες γονέων, σύμφωνα με τις οποίες εδώ και περίπου δύο χρόνια έχουν κλείσει οι κερκίδες της μεγάλης πισίνας – πιθανόν για λόγους στατικής επάρκειας – με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν αποδυτήρια και τουαλέτες. Παράλληλα τίθενται και ζητήματα υγειονομικής καταλληλότητας.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από προπονητές, τη διοίκηση του ΕΑΚ και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ θα οριστεί πραγματογνώμονας μηχανικός για τη σύνταξη έκθεσης στατικής επάρκειας και την εκτίμηση πιθανών κινδύνων για τους αθλούμενους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί υγειονομικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, ιδίως των ανήλικων αθλητών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr