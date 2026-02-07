Εισαγγελική έρευνα για τις κακοτεχνίες και τις συχνές πλημμύρες στον Αγιόκαμπο

Η πρόσφατη δήλωση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα ότι οι συχνές πλημμύρες στον Αγιόκαμπο οφείλονται σε κακοτεχνία στο ρέμα Πουρί, προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου διέταξε χθες κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν για εξηγήσεις αιρετοί, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Θα διοριστεί επίσης και πραγματογνώμονας.

Ο κ. Κουρέτας είχε δηλώσει ότι: «η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» κατέληγε ο κ. Κουρέτας.

Η κ. Παπαϊωάννου ζητά με το πέρας της πραγματογνωμοσύνης να κληθεί ο κ. Κουρέτας προς διευκρίνιση των δηλώσεών του περί κακοτεχνίας, όπως να κληθούν επίσης και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πλημμύρισαν.

Επίσης, να κληθούν για εξηγήσεις αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες (Δήμου και Περιφέρειας Θεσσαλίας) εάν ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας (αποκατάστασης κ.λπ.) στην περιοχή, με δεδομένη την εκδήλωση συχνών πλημμυρικών φαινομένων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr