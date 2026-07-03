Εισαγγελική έρευνα για τους βανδαλισμούς του «Ρουβίκωνα» σε δημοτικά παρκόμετρα – Μετά από μήνυση του Δήμου Λαρισαίων

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου, με αφορμή τη μήνυση που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά αγνώστων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου.

Η έρευνα αφορά τις φθορές που προκάλεσαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πλαίσιο παρέμβασής τους κατά του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στη Λάρισα. Στόχος της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές.

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Λαρισαίων αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές δεν συνιστούν πράξη κοινωνικής διαμαρτυρίας, αλλά βανδαλισμό σε βάρος της δημόσιας περιουσίας.

Όπως είχε επισημάνει σε ανακοίνωσή του, «η καταστροφή παρκόμετρων και δημοτικού εξοπλισμού από μέλη του Ρουβίκωνα δεν αποτελεί πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, ούτε πράξη “απελευθέρωσης” δημόσιου χώρου. Είναι μια καθαρή πράξη βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας των πολιτών».

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να συγκεντρώσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εισαγγελικές ενέργειες.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr