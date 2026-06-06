Εισαγγελική έρευνα στη Λάρισα για μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών κοντά σε στρατιωτικά καύσιμα

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα προκάλεσε αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για μεγάλη ποσότητα παλαιών ελαστικών που εντοπίστηκε σε ιδιωτικό οικόπεδο στη θέση «Βρωμόβρυση Νέσσονα», στα όρια των Δήμων Κιλελέρ και Τεμπών, δίπλα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις καυσίμων.

Σύμφωνα με την αυτοψία, το οικόπεδο εταιρείας ανακύκλωσης δεν διαθέτει σχετική άδεια, ενώ η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η υψηλή ευφλεκτότητα των ελαστικών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά λόγω των καιρικών συνθηκών και της έλλειψης επαρκών μέτρων πυροπροστασίας.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό δικαστική διερεύνηση από παλαιότερα, καθώς από το 2020 έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην εταιρεία. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου, διέταξε προκαταρκτική έρευνα και αυτοψία από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των ελαστικών και αν έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, όπως 24ωρη φύλαξη του χώρου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητά η απομάκρυνση των ελαστικών να ξεκινήσει άμεσα, προειδοποιώντας για κινδύνους προς το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)