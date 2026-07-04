Εισαγγελική παρέμβαση για τα έργα στη Γεωργιάδου – Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκάλεσε καταγγελία πολίτη σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στο εργοτάξιο των έργων που εκτελούνται στη συμβολή των οδών Γεωργιάδου και Ολύμπου στη Λάρισα.

Η υπόθεση έφτασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ύστερα από έγγραφη αναφορά με την οποία καταγγέλλεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει παντελής έλλειψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, γεγονός που –κατά τον καταγγέλλοντα– δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για πεζούς και οδηγούς.

Με εντολή της διευθύνουσας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, η οποία ανατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας. Στο πλαίσιο της έρευνας προβλέπεται να ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή, να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο εργοτάξιο και να οριστεί πραγματογνώμονας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφαλείας, όπως η κατάλληλη περίφραξη, η εργοταξιακή σήμανση και ο νυχτερινός φωτισμός.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων για παραβίαση κανόνων οικοδομικής ή για παρακώλυση της συγκοινωνίας, εφόσον φυσικά τα στοιχεία της έρευνας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα έργα στη Γεωργιάδου εντάσσονται στις παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων για την αναβάθμιση της οδού, με την κατασκευή νέας κεντρικής νησίδας και άλλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί από τον Δήμο.

Η εισαγγελική διερεύνηση έρχεται να αναδείξει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια που βρίσκονται σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Το ζητούμενο πλέον είναι να διαπιστωθεί, μέσα από την πραγματογνωμοσύνη και την αυτοψία, αν το εργοτάξιο λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές και νομικές προδιαγραφές ή αν απαιτούνται άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης δεν έχει αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη σε πρόσωπα ή φορείς, ενώ τα συμπεράσματα της έρευνας θα κρίνουν τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας.

kosmoslarissa.gr