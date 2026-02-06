Τοπικά

Εισαγγελική παρέμβαση για τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας με αφορμή πλημμυρικά φαινόμενα στον Αγιόκαμπο Λάρισας μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια του νομού, παρήγγειλε χθες ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας.

Με παραγγελία προς τη διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, ο κ. Τσόγκας κρίνει ως επιβαλλόμενη τη διενέργεια αυτοψίας από κλιμάκιο ειδικών, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η “παραβίαση κανόνων οικοδομικής”, δηλαδή τυχόν κακοτεχνίες σε δημόσια έργα.

Την παρέμβασή του προκάλεσε η δήλωση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, σύμφωνα με τον οποίο ο λόγος που πλημμύρησε η περιοχή είναι κακοτεχνία στο ρέμα Πουρί, το οποίο καταλήγει στην παραλία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)

