Εκπαιδευτικό κέντρο ειδικής οδοντιατρικής φροντίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος παρουσία του Διοικητή κ. Φώτη Σερέτη, του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» κ. Γρηγόρη Βλαχάκη και της κ. Παρασκευής Σιαφάκα Δ/ντριας οδοντίατρου – Επιστημονικά υπεύθυνης της Ιατρικής Ειδικότητας – Ειδική Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης Ατόμων με ειδικές ανάγκες (Αμέα) και Ογκολογικών Ασθενών ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Λάρισας για οδοντιάτρους ειδικής Φροντίδας, αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου. Μάλιστα παρουσιάστηκε ο πρώτος ειδικευόμενος Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας Ιωάννης Σωτήρης του Δημητρίου οδοντίατρος, που προσλήφθηκε σε κενή θέση ειδικευμένου για 3 έτη.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με την ενέργεια αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική εξέλιξη: η Λάρισα δεν καλύπτει μόνο οδοντιατρικές ανάγκες για ασθενείς ειδικής φροντίδας αλλά εκπαιδεύει νέους ειδικούς οδοντιάτρους, ώστε η φροντίδα να παρέχεται με επάρκεια και να μη στηρίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες.

Σε δηλώσεις του ο Διοικητής της 5ης ΥΠε κ. Φώτης Σερέτης αφού συνεχάρη την διοίκηση και το προσωπικό του ΓΝΛ για τις ενέργειές τους, δήλωσε : «Είναι μια σημαντική ημέρα για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Είμαστε ένα από τα τρία εκπαιδευτικά κέντρα οδοντιατρικής ειδικής φροντίδας σε όλη την χώρα που παρέχουμε πλήρη ειδικότητα 3 ετών σε οδοντιάτρους που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά Αμέα , Ογκολογικούς ασθενείς κ.α. Στόχος της 5ης ΥΠε και του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι να παρέχουν οδοντιατρική φροντίδα με ασφάλεια, με συναδέλφους οδοντιάτρους που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το αντικείμενο έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα οδοντιατρικά προβλήματα που έχουν αυτές οι ειδικές ομάδες ασθενών».



Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Γρηγόρης Βλαχάκης δήλωσε: « θα ήθελα να ευχαριστήσω την 5η ΥΠε για την διαχρονική στήριξή της στο ειδικό οδοντιατρείο του νοσοκομείου μας. Μετά την επέκταση του οδοντιατρείου για άτομα με αναπηρία και σε ογκολογικούς και άλλους ασθενείς ειδικής φροντίδας , το τμήμα προχωρά και στην ένρξη λειτουργίας του ως εκπαιδευτικό κέντρο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρέτησαν και υπηρετούν στο τμήμα. Με προσήλωση στον κοινό στόχο, τα αποτελέσματά έρχονται»

Η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας. Για πολλούς συμπολίτες μας, ωστόσο, η πρόσβαση σε ασφαλή οδοντιατρική φροντίδα δεν είναι δεδομένη: άτομα με αναπηρίες, άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ασθενείς με σοβαρά συνοδά νοσήματα και πολυφαρμακία, ογκολογικοί ασθενείς, καθώς και άνθρωποι που δυσκολεύονται να συνεργαστούν σε ένα τυπικό οδοντιατρείο λόγω έντονου φόβου, αισθητηριακών δυσκολιών ή σύνθετων κλινικών αναγκών.

Στο δημόσιο νοσοκομείο, η Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας απαντά σε αυτές τις ανάγκες με ασφάλεια, σχέδιο, αξιοπρέπεια και συνέχεια.

Γιατί δημιουργήθηκε το Εκπαιδευτικό Κέντρο

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο δημιουργήθηκε επειδή υπάρχει ένα πραγματικό και πιεστικό κενό ανάμεσα σε αυτό που χρειάζονται οι ευάλωτοι ασθενείς και σε αυτό που μπορεί να προσφέρει το κλασικό μοντέλο οδοντιατρικής φροντίδας στην κοινότητα. Σε αυτές τις ομάδες δεν “δουλεύει” η λογική του γρήγορου ραντεβού: απαιτούνται προσαρμογές στη διαδικασία, διαφορετική επικοινωνία, σταδιακή εξοικείωση, κλινική κρίση υψηλής ευθύνης και, συχνά, νοσοκομειακό πλαίσιο που προστατεύει τον ασθενή.

Σε ασθενείς υψηλού ιατρικού κινδύνου, ο προσεκτικός σχεδιασμός δεν είναι επιλογή — είναι προϋπόθεση, ώστε η οδοντιατρική πράξη να είναι ασφαλής και να μην οδηγήσει σε επιπλοκές.

Με απλά λόγια, το Εκπαιδευτικό Κέντρο είναι εργαλείο δημόσιας υγείας: οργανώνει και τεκμηριώνει τη φροντίδα για τους πιο ευάλωτους ασθενείς και, ταυτόχρονα, εκπαιδεύει νέους ειδικούς για να υπάρχει συνέχεια στο μέλλον.

Ιστορική βάση

Η σημερινή λειτουργία και εξέλιξη της Μονάδας Οδοντιατρικής Περίθαλψης ΑμεΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» στηρίζονται σε πορεία που ξεκινά το 2002, όταν η Μονάδα ιδρύθηκε από τη Μαρία Σερέτη, τότε Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος, θέτοντας τις βάσεις για μια οργανωμένη δημόσια δομή εξειδικευμένης φροντίδας.

Επιστημονική ευθύνη και εκπαιδευτική εποπτεία

Την επιστημονική ευθύνη και την κλινική–εκπαιδευτική εποπτεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου έχουν οι Οδοντίατροι Ειδικής Φροντίδας:

-Σιαφάκα Παρασκευή, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Διευθύντρια

-Πασσά Αικατερίνη, Διδάκτωρ Στοματολογίας, Διευθύντρια

Η σαφής επιστημονική ευθύνη και η εκπαιδευτική εποπτεία αποτελούν προϋπόθεση για ασφάλεια, ποιότητα, κοινές πρακτικές και ουσιαστική εκπαίδευση.

Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα που λειτουργούν ενεργά

Σήμερα λειτουργούν ενεργά τρία Εκπαιδευτικά Κέντρα της ειδικότητας στη χώρα: το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το Ασκληπιείο Βούλας και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τι προσφέρει το Τμήμα Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας

Το Τμήμα παρέχει οργανωμένη και ασφαλή οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς που χρειάζονται κάτι περισσότερο από μια τυπική επίσκεψη, εξυπηρετώντας μεταξύ άλλων:

-Άτομα με αναπηρίες και νευροαναπτυξιακές δυσκολίες (π.χ. αυτισμός), με προσαρμογές στην επικοινωνία, στη διαδικασία και στο περιβάλλον, ώστε να μειώνεται το άγχος και να ενισχύεται η συνεργασία.

-Ασθενείς με σοβαρά συνοδά νοσήματα και πολυφαρμακία, όπως καρδιοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς κ.ά., με προσεκτική κλινική εκτίμηση και συντονισμό με νοσοκομειακές υπηρεσίες όπου απαιτείται.

-Ασθενείς με στοματολογικά νοσήματα ή συστηματικά νοσήματα με ενδοστοματικές εκδηλώσεις, με διάγνωση και θεραπευτικά αντιμετώπιση νοσημάτων του στόματος και έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών

-Ογκολογικούς ασθενείς, με στοματική υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αντικαρκινικές θεραπείες, ώστε να μειώνονται επιπλοκές και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

-Κλινικά σύνθετους, έντονα φοβικούς ή μη συνεργάσιμους ασθενείς, ώστε κανείς να μη μένει εκτός φροντίδας επειδή δεν είναι «εύκολη περίπτωση».

Δυναμικό – Υποδομή:

Το Τμήμα διαθέτει 4 κλίνες στον Οργανισμό, 3 οργανικές θέσεις Οδοντιάτρων (υπηρετούν 2 ειδικοί,1 επικουρικός, 1 ιδιώτης και 1 ακόμη επικουρικός για εφημερίες) και 1 θέση ειδικευόμενου για την ειδικότητα της Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας. Η ύπαρξη κλινών υποστηρίζει τη νοσοκομειακή συνέχεια φροντίδας όπου απαιτείται, ενισχύοντας την ασφάλεια στη διαχείριση κλινικά σύνθετων περιστατικών.

Η αξία του πρώτου ειδικευόμενου

Η ορκωμοσία του πρώτου ειδικευόμενου είναι σημαντική όχι ως «είδηση», αλλά ως αλλαγή ουσίας:

Η Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας απαιτεί δεξιότητες που δεν αποκτώνται αποσπασματικά. Χρειάζεται δομημένη εκπαίδευση, επίβλεψη και σταδιακή ανάληψη ευθύνης, ώστε ο νέος ειδικός να μπορεί να σταθεί με ασφάλεια σε απαιτητικά περιστατικά.

Ο ειδικευόμενος ενισχύει την επιχειρησιακή δυνατότητα της μονάδας με τρόπο ασφαλή, επιτρέποντας την έγκαιρη εξυπηρέτηση περισσότερων περιστατικών με ποιότητα και έλεγχο.

Το σημαντικότερο: οι ειδικευόμενοι αποτελούν την απάντηση στο ζήτημα της συνέχειας. Η εκπαίδευση νέων ειδικών σημαίνει περισσότερη επάρκεια στο δημόσιο σύστημα και λιγότερους ασθενείς που μένουν πίσω επειδή «δεν χωράνε» σε τυπικά μοντέλα φροντίδας.

Το μήνυμα που αξίζει να μείνει

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» δημιουργήθηκε γιατί υπήρχε ανάγκη — καθημερινή, απτή, ανθρώπινη. Με τον πρώτο ειδικευόμενο, η Λάρισα κάνει κάτι ακόμη πιο σημαντικό από το να εξυπηρετεί: μετατρέπει την εμπειρία σε εκπαίδευση και την εκπαίδευση σε μέλλον. Δηλαδή, περισσότερη ασφαλής φροντίδα σήμερα και περισσότεροι εκπαιδευμένοι ειδικοί αύριο — εκεί που τους χρειαζόμαστε περισσότερο.

