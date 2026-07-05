Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Λάρισα εν μέσω καύσωνα – Αναλυτικά οι περιοχές

Για ακόμη μία Κυριακή με υψηλές θερμοκρασίες, εκτεταμένες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα σημειωθούν σε περιοχές του νομού Λάρισας, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες. Οι διακοπές, που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Ιουλίου, πραγματοποιούνται λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο και θα επηρεάσουν τη Λάρισα, τη Γιάννουλη και τον Τύρναβο, με ορισμένες να έχουν διάρκεια έως και έξι ώρες.

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις εργασίες και τις μετακινήσεις τους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο καθιστούν την απουσία ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Αναλυτικά οι προγραμματισμένες διακοπές

Γιάννουλη – Δήμος Λαρισαίων

07:30 – 11:30

Νοτιοδυτικό τμήμα και κέντρο Γιάννουλης.

Παλιές και Νέες Εργατικές Κατοικίες.

JUMBO και Εμπορικό Κέντρο Palladium.

Αντλιοστάσια Α2, Α3 και Α4.

ΚΕΘΕΑ «Έξοδος».

Πόλη Τυρνάβου

07:30 – 14:00

Οδός Α. & Ε. Σαμουλαδά.

Οδός Χ. Τρικούπη (από Ξενοφώντος έως Χ. Τρικούπη 8).

Οδός Ξενοφώντος (από το Νο 1 έως το Νο 24).

Πόλη Λάρισας

08:00 – 10:00

Οδός Σωκράτους (από Ομήρου έως Πινδάρου).

Οδός Πινδάρου (από Σωκράτους έως Αριστέας).

Οδός Αριστέας (από Πινδάρου έως Διόσκουρου).

Πόλη Τυρνάβου

08:00 – 14:00

Οδός Αναλήψεως 4.

Οδός Κιλελέρ (από Ταουσάνη έως Ιωάννη Πεζάρου).

Οδός Θράκης.

Οδός Ιπποκράτους (από Κιλελέρ έως Γεδεών).

Πόλη Λάρισας

10:00 – 15:00

Οδοί Μανιακίου, Βοιωτίας, Νεράιδας, Οδυσσέως, Σόλωνος, Θεμιστοκλέους.

Οδοί Χαλκιάδων, Αντιγόνης, Θεοδώρας, Επιδαύρου, Ποταμιάς, Ελλησπόντου, Γοργία, Βοσπόρου.

Οδοί Βιζυηνού, Διαγόρα, Δράκοντος, Διομήδους, Ησιόδου, Πέλοπος, Θαλή Μιλήσιου, Γαλάτειας, Αρχιμήδους, Ροδιάς και Γαρδικίου.

Επιχειρήσεις και καταναλωτές κατά μήκος της Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, πλησίον της επιχείρησης Glassdrive Δουλγέρη.

Οι διακοπές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης.