Εκτός κινδύνου ο μαχαιρωμένος ανήλικος Αιγύπτιος στην Αιόλου, παραμένει στο νοσοκομείο – Μαμάκος: Οι δομές φυλάσσονται

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στη Λάρισα, προκαλώντας προβληματισμό για την αυξανόμενη συχνότητα ανάλογων επεισοδίων στην πόλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Αιόλου, κοντά στο 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν και οι δύο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανήλικους αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο ένας από τους δύο ανήλικους, ηλικίας 17 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πόδι, τα οποία σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις δεν εμπνέουν ανησυχία για την υγεία του. Μετά την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Ο 16χρονος, ωστόσο, παραμένει για νοσηλεία στην Ορθοπεδική Κλινική, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ιατρική παρακολούθησή του.

Στο σημείο του επεισοδίου έσπευσαν κάτοικοι και διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους ανήλικους, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών νεανικής παραβατικότητας και βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, εντείνοντας τον προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος

Δηλώσεις για το επεισόδιο έκανε και ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος αναφερόμενος στη δομή των ανηλίκων

“Ο συγκεκριμένος χώρος κλείνει το βράδυ, μετά από κάποια ώρα κλειδώνει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Υπήρξε μια παράνομη συμπεριφορά μεταξύ δύο ανηλίκων αλλοδαπών, με την αστυνομία να έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας, ότι υπάρχουν πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τα αίτια είναι μια κουβέντα που θα έπρεπε να μας απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος έχει πρόβλεψη για την φύλαξη συγκεκριμένων χώρων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, δεν έχει όμως τη δυνατότητα να έχει φύλαξη σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης”.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr