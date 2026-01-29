Εκτός των σχεδίων πυρασφάλειας το υπόγειο στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Πλημμέλειες και ελλιπή μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» φέρνει στο φως το τραγικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες και η συνεχιζόμενη έρευνα της Πυροσβεστικής για τις συνθήκες που το προκάλεσαν. Σύμφωνα με την Καθημερινή που επικαλείται αρμόδιες πηγές, οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου απ’ όπου ξεκίνησε η διαρροή δεν είναι δηλωμένες στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που κατατέθηκε στην Πυροσβεστική το φθινόπωρο του 2025. Ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος – επίκεντρο της έκρηξης, εμβαδού περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν βρίσκεται αποτυπωμένος στα πρόσφατα σχέδια του εργοστασίου, ούτε φυσικά στα σχέδια πυρασφάλειας της εγκατάστασης. Το σχέδιο πυρασφάλειας προέβλεπε εγκατάσταση τεσσάρων ανιχνευτών διαρροής αερίου, έναν σε κάθε φούρνο, όχι όμως και στο υπόγειο της εγκατάστασης όπου τελικά έγιναν η διαρροή και η έκρηξη. Οι εργαζόμενοι επί μήνες διαμαρτύρονταν για «οσμή αερίου» που υποδήλωνε πιθανή διαρροή, δίχως πάντως οι υπεύθυνοι της εταιρείας να θορυβηθούν ούτως ώστε να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγε το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για το τραγικό δυστύχημα. Κενά, στο μεταξύ, εντοπίζονται και ως προς τη διαδικασία αδειοδοτήσεων. Κι αυτό διότι το επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με την Πυροσβεστική να χορηγεί τη σχετική άδεια με την υποχρέωση να ελέγξει εάν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα, όχι άμεσα, αλλά σε βάθος τριετίας. Ειδικότερα, από την αυτοψία της Πυροσβεστικής προέκυψε ήδη από το απόγευμα της Τρίτης ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή προπανίου από σωλήνα που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το προπάνιο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των τεσσάρων φούρνων της μπισκοτοβιομηχανίας.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή)