ΕΛΓΑ: Προσλήψεις κτηνιάτρων – Δύο θέσεις για την ΠΕ Λάρισας

Ο ΕΛΓΑ ενέκρινε με απόφαση του την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στο ζωικό κεφάλαιο, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Για την Π.Ε. Λάρισας προβλέπονται 2 θέσεις

Αναλυτικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση m.mataragka@elga.gr, μέχρι τη Τρίτη 10-02-2026.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

https://elga.gr/category/proslipseis-prosopikou/ektakto-prosopiko/