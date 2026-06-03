Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο με 26 νέα σημεία σε όλη την πόλη – Ενισχύονται οι ψηφιακές υποδομές

Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων, σε δημότες και επισκέπτες, μέσα από την εθνική δράση WIFI4GR, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Πρόκειται για νέα σημεία κυρίως σε πλατείες, αλλά και περιοχές, όπως οι Εργατικές Κατοικίες στον Άγιο Θωμά και η Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, που συγκεντρώνουν σημαντική παρουσία και δραστηριότητα, καθώς και ανάγκη για δωρεάν και ασφαλή σύνδεση wi-fi.

Είναι ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, καθώς και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Λαρισαίων ενισχύει την ψηφιακή του ταυτότητα, προάγει την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Να σημειωθεί ότιτα νέα αυτά σημεία έρχονται να προστεθούν στα ήδη εγκατεστημένα 10 σημεία από το πρόγραμμα WIFI4EU, καθώς και στα 26 σημεία από την δράση του έργου OpenMall, για τα οποία υπάρχει ενεργή σύμβαση συντήρησης με πλάνο εκπόνησης έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα WIFI4GR αποτελεί εθνική δράση, χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027) και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η χρηματοδότηση καλύπτει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και τη διασύνδεση των σημείων πρόσβασης με αξιόπιστες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων, από την υποβολή της πρότασης μέχρι την εγκατάσταση και τεχνική ενεργοποίηση του δικτύου, με στόχο τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

Πρόσβαση και νέα σημεία

Για τη διαδικασία πρόσβασης, τα βήματα είναι:

Επιλογή και σύνδεση στο δίκτυο WIFI4GR Public, που εμφανίζεται στη λίστα διαθέσιμων δικτύων στις συσκευές

Αποδοχή των όρων σύνδεσης

Σύνδεση σαν επισκέπτης

Τα σημεία πρόσβασης WIFI4GR είναι :