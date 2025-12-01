Ελεύθεροι οι αγρότες μετά το αυτόφωρο – θα απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα

Έληξε πριν λίγη ώρα η “πολιορκία” του δικαστικού μεγάρου Λάρισας από τους αγρότες, καθώς ελεύθεροι αφέθηκαν μέχρι την απολογία τους οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα μπλόκα χθες Κυριακή, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Η απολογία τους ορίστηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00.

Στις κάμερες ο ένας εκ των συλληφθέντων δήλωσε πως κρατούσε τον πυροσβεστήρα για να αμυνθεί από τα δακρυγόνα, ενώ έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στους συναδέλφους του για την έμπρακτη υποστήριξη:

Οι συνάδελφοί τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη πρωί βρέθηκαν στο πλευρό τους έξω από τα δικαστήρια, ενώ και στη συνέχεια για συμπαράσταση έδωσαν το «παρών» και στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

foto tinealarissa.gr