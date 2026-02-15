Ελληνική στρατιωτική δύναμη θα συμμετέχει στη Γάζα υπο την διοίκηση των Αμερικανών

Σε προχωρημένη φάση βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα (International Stabilization Force), κίνηση η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η Αθήνα να δώσει και στο πεδίο σήμα για την απόφασή της να εμπλακεί ενεργά στην επίλυση των κρίσεων στην περιοχή της.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Βασίλης Νέδος), έχει αποφασιστεί η συμμετοχή με δύναμη επιπέδου τάγματος μειωμένης σύνθεσης, με περίπου 100-150 άνδρες. Αν και αρχικά είχε συμφωνηθεί η ελληνική αποστολή στη Γάζα να είναι αποκλειστικά για υποστήριξη, δηλαδή με στοιχεία του Υγειονομικού Σώματος και του Μηχανικού, τελικώς θα περιλαμβάνονται και δυνάμεις που θα έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλείας.

Το τμήμα ασφαλείας, δηλαδή τα μάχιμα τμήματα του ελληνικού στρατού, θα βρεθούν στο Ισραήλ και στη Γάζα προκειμένου να συνοδεύσουν το Υγειονομικό και το Μηχανικό, το οποίο θα συνεισφέρει και με μηχανήματα, προφανώς για τις απαραίτητες εργασίες εντός της Γάζας. Τα μάχιμα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων θα κινούνται στη Γάζα με τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης του Στρατού Ξηράς, κατά πάσα πιθανότητα με Μ-1117.

Oπως είναι απολύτως λογικό, η ανάπτυξη μιας τέτοιας δύναμης απαιτεί και την παρουσία επιτελών, οι οποίοι θα βρίσκονται επί μονίμου βάσεως στο στρατηγείο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη δραστηριοποιούνται δύο αξιωματικοί, που έχουν αποσπαστεί στο αρχηγείο του πολιτικοστρατιωτικού κέντρου συντονισμού (Civil Military Coordination Centercmcc) στο Κιριάτ Γκατ του νότιου Ισραήλ, υπό την ηγεσία των Αμερικανών.

Λεπτομέρειες για την επιχείρηση ακόμη δεν υπάρχουν, καθώς βρίσκεται στη φάση της σχεδίασης, αλλά με βάση τις μέχρι σήμερα πληροφορίες η ελληνική δύναμη θα εδρεύει στην περίμετρο ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει γύρω από τη Γάζα οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ (IDF). Η ελληνική δύναμη στη Γάζα δεν διαθέτει –όπως είναι προφανές– το μέγεθος ώστε να επιχειρεί αυτοτελώς στο έδαφος, οπότε είναι δεδομένο ότι θα ενταχθεί σε ευρύτερους σχηματισμούς που θα αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αποστολές.

Δεδομένου ότι η συζήτηση για τη δεύτερη φάση υλοποίησης του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα έχει ήδη ξεκινήσει –η ενεργοποίηση της ISF επίκειται–, η ανάπτυξη της ελληνικής δύναμης θα γίνει το προσεχές χρονικό διάστημα.

